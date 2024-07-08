"Знают, где я нахожусь". Миша Крупин рассказал об угрозах кадыровцев

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью исполнителя для Telegraf.

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Так, по словам Крупина, он получал угрозы от кадыровцев из-за своей песни "Дон", написанной в начале полномасштабного вторжения РФ.

Композиция высмеивает чеченского фаната и верного приспешника Путина Рамзана Кадырова.

"Из-за "поребрика" начали обижаться и даже угрожать. Песня Дон вызвала волну возмущения у кадыровцев, они начали писать в комментариях и обозначать своих "авторитетов", чтобы те обратили внимание. Что интересно, из угроз было понятно, что они знают, где я нахожусь и какая у меня машина. То есть здесь кто-то у них есть", - рассказал певец.

Миша Крупин (фото: instagram.com/mishakrupin1)

Исполнитель отметил, что чувствует себя в безопасности только в Украине, поскольку в разных частях мира присутствуют представители преступного режима РФ.

По его словам, во время большой войны он дважды покидал страну, но каждый раз стремился как можно скорее вернуться на родину.

"В Украине я в безопасности, а вот за рубежом - большой вопрос. Понимаю, что там я могу столкнуться с различными враждебными элементами. Поэтому не люблю выезжать из страны. Ездил дважды - не понравилось, очень хочется домой", - сказал артист.