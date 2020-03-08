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Як створювався всесвіт: вчені зробили велике відкриття

STYLERНовини науки    08.03.2020 - 17:33
Як створювався всесвіт: вчені зробили велике відкриття
Космос (ілюстративне фото: pixabay.com)

Вчені відкрили елементарну частинку, яка може виявитися тією самою чорною матерією

Вчені підійшли до розгадки таємниці темної матерії. Фізики відкрили нову елементарну частинку гексакварк D*, яка може виявитися темною матерією. Суть великого відкриття в тому, що саме з темної матерії складається приблизно чверть Всесвіту.

Вчені вважають, що рушійною силою розширення Всесвіту є темна матерія. І саме з неї складається 68% всього існуючого. Ще 5% - це видимий світ, що включає зірки, планети та галактики. Вчені знають про існування темної матерії завдяки гравітаційній силі, якою вона впливає на видимий світ. Вважається, що без темної матерії галактики просто розпалися б.

Темна матерія не поглинає і не виділяє світло, тому вона невидима. Вчені лише припускають, що вона таке насправді. Кілька елементарних частинок зараз стали кандидатами на роль тієї самої темної матерії. Тому зараз вчені проводять експерименти з використанням коллайдерів, щоб скоротити ряд претендентів.

У новому дослідженні вчені Михайло Башканов і Деніел Уоттс з Університету Йорка у Великобританії висунули нового кандидата, який може бути темною матерією.

"Матерія навколо нас складається з молекул, молекули складаються з атомів, атоми – з атомних ядер, навколо яких кружляють електрони. Атомні ядра діляться на протони та нейтрони. Ті, у свою чергу, складаються з кварків. Таким чином, кварки – це будівельні блоки матерії", - пояснив Башканов.

Звичайно, протони та нейтрони складаються з трьох кварків. Але протягом останніх років вчені виявили екзотичні елементарні частинки з чотирьох і п'яти кварків. Їх називають тетракварками та пентакварками. Гексакварк, який складається з шести елементарних блоків, також був нещодавно відкритий. За словами Башканова, він складається тільки з легких кварків.

"Факт в тому, що можна утворити D*, якщо зіштовхнути протони та нейтрони. Ми переконані, що ця частинка дуже компактна, попри те, що містить шість кварків в собі. Вона, швидше за все, має розмір протона, який складається всього з трьох кварків", - пояснив учений.

На його думку, є ряд причин, чому D* може бути темною матерією. По-перше, ця частка дійсно існує. По-друге, у ранньому Всесвіту було багато кварків з високою щільністю, що схоже на умови лабораторних експериментів. Нарешті, вчені знають, що частинки з частинками можуть формувати Бозе-Ейнштейнівські конденсати, яких теж вважають претендентами на роль темної матерії.

Як створювався всесвіт: вчені зробили велике відкриттяЯк створювався всесвіт: вчені зробили велике відкриття

Скріншот (facebook.com/Valentin Gadenoff)

Нагадаємо, що в метеориті вперше виявили позаземний білок.

Також ми писали, що у Всесвіті стався найпотужніший вибух за всю історію.

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