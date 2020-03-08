Как создавалась вселенная: ученые сделали великое открытие

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Ученые открыли элементарную частицу, которая может оказаться той самой черной материей

Ученые подошли к разгадке тайны темной материи. Физики открыли новую элементарную частицу гексакварк D*, которая может оказаться темной материей. Суть великого открытия в том, что именно из темной материи состоит примерно четверть Вселенной.

Ученые считают, что движущей силой расширения Вселенной является темная материя. И именно из нее состоит 68% всего существующего. Еще 5% - это видимый мир, включающий звезды, планеты и галактики. Ученые знают о существовании темной материи благодаря гравитационной силе, которой она влияет на видимый мир. Считается, что без темной материи галактики просто распались бы.

Темная материя не поглощает и не выделяет свет, поэтому она невидима. Ученые только предполагают, что она такое на самом деле. Несколько элементарных частиц сейчас стали кандидатами на роль той самой темной материи. Поэтому ученые сейчас проводят эксперименты с использованием коллайдеров, чтобы сократить ряд претендентов.

В новом исследовании ученые Михаил Башканов и Дэниэл Уоттс из Университета Йорка в Великобритании выдвинули нового кандидата, который может быть темной материей.

"Материя вокруг нас состоит из молекул, молекулы состоят из атомов, атомы – из атомных ядер, вокруг которых кружатся электроны. Атомные ядра делятся на протоны и нейтроны. Те, в свою очередь, состоят из кварков. Таким образом, кварки – это строительные блоки материи", - пояснил Башканов.

Обычно, протоны и нейтроны состоят из трех кварков. Но на протяжении последних лет ученые обнаружили экзотические элементарные частицы из четырех и пяти кварков. Их называют тетракварками и пентакварками. Гексакварк, который состоит из шести элементарных блоков, также был недавно открыт. По словам Башканова, он состоит только из легких кварков.

"Факт в том, что можно образовать D*, если столкнуть протоны и нейтроны. Мы убеждены, что эта частица очень компактная, несмотря на то, что содержит шесть кварков в себе. Она, скорее всего, имеет размер протона, который состоит всего из трех кварков", - пояснил ученый.

По его мнению, есть ряд причин, почему D* может быть темной материей. Во-первых, эта частица действительно существует. Во-вторых, в ранней Вселенной было много кварков с высокой плотностью, что похоже на условия лабораторных экспериментов. Наконец, ученые знают, что частицы с бозонами могут формировать Бозе-Эйнштейновские конденсаты, которых тоже считают претендентами на роль темной материи.

Скриншот (facebook.com/Valentin Gadenoff)

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