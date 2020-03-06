З'явилися фантастичні панорамні фото Марса, зроблені марсоходом

Марс (ілюстративне фото: pixabay.com)

Марсохід зробив панорамні фото Марса

NASA показали приголомшливі знімки поверхні Марса, зроблені в режимі "панорама". Фото з оглядом в 360 градусів з'явилося в мережі Facebook. Унікальний знімок складається з 650 млн пікселів.

Це фото - свого роду колаж, який склали з тисячі фотографій марсохода Curiosity, що досліджує "червону планету".

Панорама має роздільну здатність 1,8 мільярда пікселів, а зображення "важить" як повнометражний фільм - близько двох гігабайт.

Унікальний знімок зібрали з кадрів, зроблених з 24 листопада 2019 року по теперішній час.

У NASA опублікували панорамний знімок поверхні Марса, зроблений з тисячі фотографій марсохода Curiosity. Панорама складається з 650 мільйонів пікселів Опубліковано Даний Час П'ятниця, 6 березня 2020 р.

NASA показало панорамне фото Марса з марсоходу (фото: facebook.com/currenttimetv)

Також в мережі розмістили відео, яке докладно описує "пригоди" Curiosity на Марсі.

NASA показало роботу марсохода на Марсі (відео: YouTube/NASA Jet Propulsion Laboratory

До речі, Ілон Маск оголосив про намір відправити на Марс мільйон землян до 2050 року. Мільярдер вважає, що це цілком реальна перспектива.

Раніше ми писали, що у Всесвіті стався найпотужніший вибух за всю історію з часу Великого вибуху.