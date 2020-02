У Всесвіті стався найпотужніший вибух за всю історію: яскраве відео

Потужний вибух у Всесвіті - найсильніший з часу Великого вибуху

У Всесвіті стався найпотужніший вибух з часів Великого вибуху. Явище зафіксував Міжнародний центр радіоастрономічних досліджень (ICRAR), а в мережі з'явилися яскраві фото і відео.

За словами вчених ICRAR вибух стався в надмасивній чорній дірі, що знаходиться в одній із галактик у надскопленні Змієносця. Відстань від Землі становить близько 390 мільйонів світлових років.

"Найбільший вибух у Всесвіті був знайдений. Це рекорд! Гігантське виверження сталося з Чорної діри в далекому скупченні галактик за сотні мільйонів світлових років", - написала в мережі Twitter Кім Арканд.

У Всесвіті зафіксували найбільший вибух (фото: twitter.com/kimberlykowal)

Також у мережі з'явилося фантастичне відео з вибухом у галактиці в надскопленні Змієносця.

Astronomers made this record-breaking discovery using X-ray data from NASA's Chandra & ESA's XMM-Newton, & radio data from the MWA & GMRT.



The unrivaled outburst was detected in the Ophiuchus galaxy cluster, which is about 390 million light years from Earth. pic.twitter.com/EbBPCMORhA