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У Всесвіті стався найпотужніший вибух за всю історію: яскраве відео

STYLERНовини науки    28.02.2020 - 23:40
У Всесвіті стався найпотужніший вибух за всю історію: яскраве відео
У Всесвіті зафіксували найбільший вибух (ілюстративне фото: pixabay.com)

Потужний вибух у Всесвіті - найсильніший з часу Великого вибуху

У Всесвіті стався найпотужніший вибух з часів Великого вибуху. Явище зафіксував Міжнародний центр радіоастрономічних досліджень (ICRAR), а в мережі з'явилися яскраві фото і відео.

За словами вчених ICRAR вибух стався в надмасивній чорній дірі, що знаходиться в одній із галактик у надскопленні Змієносця. Відстань від Землі становить близько 390 мільйонів світлових років.

"Найбільший вибух у Всесвіті був знайдений. Це рекорд! Гігантське виверження сталося з Чорної діри в далекому скупченні галактик за сотні мільйонів світлових років", - написала в мережі Twitter Кім Арканд.

У Всесвіті стався найпотужніший вибух за всю історію: яскраве відео

У Всесвіті зафіксували найбільший вибух (фото: twitter.com/kimberlykowal)

Також у мережі з'явилося фантастичне відео з вибухом у галактиці в надскопленні Змієносця.

У Всесвіті зафіксували найбільший вибух (фото: twitter.com/kimberlykowal)

Аномалію в Змієносці помітили ще у 2016 році за допомогою надсучасного рентгенівського телескопа Chandra. Вченим вдалося помітити на краю центральної частини надскупчення щось схоже на отвір. Астрономи вважають, що утворити цю порожнину міг вибух величезної потужності.

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