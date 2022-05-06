"Радянська пропаганда": "Інтер" знову оскандалився з 9 травня під час війни з Росією

Телеканал "Інтер" знову влип у скандал і опублікував анонс радянського фільму "В бой идут одни старики" на НТН. Таким чином проігнорувавши закон, що всі фільми і серіали в країні повинні бути показані українською мовою.

Про цей факт свідчить відео , опубліковане в Facebook каналом.

"Коли скінчиться війна, повернемося ми сюди, пройдемо по цих місцях, хто залишився в живих..."Легендарний фільм "В бой идут одни старики" - дивіться 9 травня о 19:15 на НТН", - свідчить анонс на Інтері.

У коментарях обурені українці відреагували на анонс і вказали каналу, щоб він припинив знущатися з українських законів.

Не шановний Інтер Фільми та серіали мають бути УКРАЇНСЬКОЮ за Законом. Припиніть знущатися з України!

Годі "совкових" фільмів. Інтер, припиніть пропаганду!

Скільки ще в Україні повинно загинути людей (у жахливих муках), щоб ви зрозуміли, що радянське=російське=смерть.

Інтер, ти вже задовбав! Годі нам впарювати улюблений контент москалів!

Закон про українську мову

25 квітня 2019 року Верховна Рада України прийняла Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". 16 липня того ж року він набув чинності, а його статті ввелися в дію поетапно.

Закон зміцнює позиції державної мови в Україні та деталізує її вживання. 25 стаття стосується регіональних і загальнодержавних видань і почала діяти через 30 місяців після набрання чинності всього документа.