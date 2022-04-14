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Пушкін, Лермонтов і Єсенін мають зникнути з українських підручників

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Четвер 14 квітня 2022 21:55
Пушкін, Лермонтов і Єсенін мають зникнути з українських підручників Робота над дерусифікацією шкільної програми вже триває (колаж: Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

З першого дня війни Росії проти України наратив приналежності до чогось російського викликає у кожного як дорослого, так і юного українця внутрішнє обурення та агресію. Тому питання про зміни у шкільній програмі сьогодні актуальне як ніколи.

Про це в національному ефірі сказав міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

За його словами, у МОН вже працюють над переглядом програми із зарубіжної літератури.

Деякі твори російських письменників і поетів уже найближчим часом школярі вивчати не будуть.

"Дуже глибоко переглянемо всі твори, які до цього часу були рекомендовані в курсі "Зарубіжна література" і дуже критично поставимося до змісту цього предмета", - підкреслив Шкарлет.

Твори яких авторів варто вилучити зі шкільної програми

Російські офіцери та герої-ледарі мають зникнути зі шкільної програми, йдеться у дописі Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки на Facebook.

"У світі так багато прекрасної літератури, а в українських школах досі пропонують вивчати російські твори. Лермонтов, Єсенін, Цвєтаєва - щороку у шкільній програмі зустрічаються російські письменники. Сам "вєлікій Пушкін" переслідує школярів і у п’ятих класах ("Руслан і Людмила"), і у сьомих ("Пісня про віщого Олега")", - наголошують автори публікації.

"Досить вже з дітей російських офіцерів та сумнівних героїв, які понад 30 років відлежуються на печах, а "басні Крилова" й так щодня видає російська пропаганда", - додали у Центрі.

Пушкін, Лермонтов і Єсенін мають зникнути з українських підручників

Раніше ми писали, що у школах Житомира більше не вивчатимуть російську мову.

Також днями стало відомо, що в РФ планують створити спецтабори для українських дітей.

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