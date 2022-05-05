З українських бібліотек почали прибирати пропагандистську літературу РФ, - Мінкульт

Міністерство культури та інформаційної політики України почало працювати над вилученням пропагандистської російської літератури з полиць бібліотек.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінкульта .

Заборонені російські книжки будуть замінені на якісну українську літературу та книги українських видавництв.

“Пропаганда – це небезпечна зброя. Сьогодні російська брехня отруює все навкруги. Маємо всіма способами боротись із цим явищем. Наразі Міністерство визначило чіткі критерії, за якими російська література буде вилучена з українських бібліотечних фондів. Ми підходимо до цього питання ретельно і виважено. Сподіваємось, що все це позитивно вплине на розвиток українського книговидавництва", - зазначила Лариса Петасюк, заступниця міністра культури та інформаційної політики України.

Як повідомили у відомстві, в першу чергу будуть вилучати книги: