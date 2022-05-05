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З українських бібліотек почали прибирати пропагандистську літературу РФ, - Мінкульт

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Четвер 05 травня 2022 18:20
З українських бібліотек почали прибирати пропагандистську літературу РФ, - Мінкульт Фото: російські пропагандистські книжки почали прибирати з полиць бібліотек України (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Міністерство культури та інформаційної політики України почало працювати над вилученням пропагандистської російської літератури з полиць бібліотек.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінкульта.

Заборонені російські книжки будуть замінені на якісну українську літературу та книги українських видавництв.

“Пропаганда – це небезпечна зброя. Сьогодні російська брехня отруює все навкруги. Маємо всіма способами боротись із цим явищем. Наразі Міністерство визначило чіткі критерії, за якими російська література буде вилучена з українських бібліотечних фондів. Ми підходимо до цього питання ретельно і виважено. Сподіваємось, що все це позитивно вплине на розвиток українського книговидавництва", - зазначила Лариса Петасюк, заступниця міністра культури та інформаційної політики України.

Як повідомили у відомстві, в першу чергу будуть вилучати книги:

  • зміст яких спрямований на ліквідацію незалежності України, пропаганду насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі;
  • які пропагують війну, насильницьку зміну конституційного ладу або територіальної цілісності України;
  • містять виправдовування та заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України;
  • прославляють людей, які беруть участь у збройній агресії РФ проти України;
  • видавництв та авторів, проти яких ввели санкції;
  • автори яких публічно підтримали агресію проти України.

Раніше ми повідомляли, що у МОН вже працюють над переглядом програми із зарубіжної літератури. Деякі твори російських письменників і поетів уже найближчим часом школярі вивчати не будуть.

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