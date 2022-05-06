"Советская пропаганда": "Интер" снова оскандалился с 9 мая во время войны с Россией

Телеканал "Интер" снова влип в скандал и опубликовал анонс советского фильма "В бой идут одни старики" на НТН. Таким образом проигнорировав закон, что все фильмы и сериалы в стране должны быть показаны на украинском языке.

Об этом факте свидетельствует видео , опубликованное в Facebook каналом.

"Когда кончится война, вернемся мы сюда, пройдем по этим местам, кто остался в живых..." Легендарный фильм "В бой идут одни "старики" — смотрите 9 мая в 19:15 на НТН", - гласит анонс на Интере.

В комментариях возмущенные украинцы отреагировали на анонс и указали каналу, чтобы он прекратил издеваться над украинскими законами.

Не шановний Інтер Фільми та серіали мають бути УКРАЇНСЬКОЮ за Законом. Припиніть знущатися з України!

Годі "совкових" фільмів. Інтер, припиніть пропаганду!

Скільки ще в Україні повинно загинути людей (у жахливих муках), щоб ви зрозуміли, що радянське=російське=смерть.

Інтер, ти вже задовбав! Годі нам впарювати улюблений контент москалів!

Закон об украинском языке

25 апреля 2019 года Верховная Рада Украины приняла Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". 16 июля того же года он вступил в силу, а его статьи ввелись в действие поэтапно.

Закон укрепляет позиции государственного языка в Украине и детализирует его употребление. 25 статья касается региональных и общегосударственных изданий и начала действовать через 30 месяцев после вступления в силу всего документа.