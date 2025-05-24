Сова, жаворонок или голубь: как понять свой хронотип и зачем это нужно

Не все, кто просыпается рано, являются жаворонками. А те, кто любит поздно ложиться, не всегда совы. Чтобы понять свой истинный хронотип, недостаточно только времени пробуждения.

Как узнать свой хронотип

"Нужно наблюдать за собой. Подумать: больший уровень активности у меня приходится на утро, на день или вечер? Физический и интеллектуальный. То есть каждый человек понимает, когда он более активен, в какой период времени, насколько легче просыпаться, - объясняет Дарья.

По ее словам, жаворонки - это те, кто с легкостью просыпается в 6:00 утра, активно работает с утра и уже к вечеру теряют энергию. Совам наоборот - сложно рано вставать, они активнее позже и часто делают сложные задачи после 20:00.

"Лучший способ понять свой хронотип - вести дневник сна. Записывайте, когда вы ложились, как чувствовали себя утром, была ли сонливость, какое было настроение. Это помогает оценить качество сна и время, когда организм работает наиболее эффективно", - советует эксперт.

Почему совам сложнее в современном мире

Пилипенко отмечает: хронотип - это не прихоть, а врожденная биологическая особенность. Однако современные социальные ритмы часто не учитывают потребностей сов.

"Совы бедные с точки зрения современному хронорасписанию, потому что они как раз не успевают. На их часах, например, еще 2:00 вечера, а на самом деле на внешних часах может быть 00:00, потому что их ритм действительно может быть и 26 часов", - говорит она.

Впрочем, всё больше компаний переходят на гибкий график, и даже дневной сон в некоторых культурах (например, в Японии) считается показателем работоспособности, а не лени.

Что делать, если вы работаете ночью

Люди с ночным графиком - это особая группа риска. Им следует уделять больше внимания своему здоровью и режиму.

"Для таких людей важна системность. Сон не любит хаоса. Если уж приходится работать ночью, старайтесь придерживаться устойчивого графика, например, ложиться ежедневно в 4 утра", - советует сомнолог.

Также важно "обманывать" мозг с помощью света: ночью включать специальные лайтбоксы, а днем - полностью затемнять комнату.

"Мозг реагирует на интенсивность света, а не на цвета. Именно синий свет сигнализирует о дне, поэтому его лучше избегать перед сном", - объясняет Пилипенко.