Можно ли спать в ювелирных украшениях? Эксперты раскрыли скрытую опасность

Многие не снимают украшения даже перед сном, не задумываясь, что такая привычка может обернуться неприятностями - как для вас, так и для самих изделий.

Риск повредить украшение

Во время сна мы двигаемся, переворачиваемся - это создает дополнительную нагрузку на тонкие элементы изделия. Цепочки могут запутаться или порваться, кольца - деформироваться, а вставки - расшататься или даже выпасть.

Опасность для здоровья

Жесткие элементы украшений могут давить на кожу, царапать или даже вызвать микротравмы. Аллергические реакции на металлы тоже могут проявляться во время длительного контакта.

Потерянный блеск

Если вы не снимаете украшения во время душа, мытья рук или сна, на их поверхности накапливается тонкая пленка из мыла, крема или средств по уходу. Это постепенно "глушит" блеск камней и металла. Золотые, серебряные или платиновые украшения тускнеют, и вам придется их чаще чистить или даже профессионально полировать.

Когда надо снимать украшения

Ювелиры рекомендуют снимать украшения перед сном, мытьем рук, душем или занятиями спортом. А чтобы сохранить их блеск, периодически мыть в теплой воде с каплей мягкого средства для мытья посуды и мягкой щеткой или в специальном растворе для очистки украшений.

Для профессиональной чистки обращайтесь к ювелиру. Особенно будьте осторожны с жемчугом, ведь он очень чувствителен к внешнему воздействию.

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