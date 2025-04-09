Топ-5 успокаивающих эфирных масел, которые помогут лучше спать ночью

Если вы ищете способ улучшить качество сна, попробуйте ароматерапию. Несколько успокаивающих ароматов эфирных масел в доме могут помочь расслабиться и погрузиться в спокойный сон.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple .

Иланг-иланг

Если вы чувствуете тревогу или беспокойство, подумайте о добавлении иланг-иланга. Он имеет насыщенный, сладкий и слегка фруктовый запах.

Эксперт по сну Райли Отис рассказал, что иланг-иланг известен своими успокаивающими свойствами и способностью снижать артериальное давление, таким образом способствуя спокойному состоянию ума, которое поддерживает лучший сон.

Перед нанесением на кожу иланг-иланг следует разбавить, смешав его с маслом, таким как кокосовое, аргановое или жожоба. Эфирные масла, если их использовать самостоятельно, могут вызвать раздражение кожи.

Важно знать, что иланг-иланг ядовит для кошек и собак, поэтому убедитесь, что животное его не слизывает, не вдыхает и не касается.

Бергамот

Эфирное масло бергамот имеет много применений, от облегчения головной боли и кашля до лечения небольших порезов и синяков. Бергамот имеет свежий травяной аромат, и его можно использовать для улучшения качества сна.

Некоторые исследования показывают, что он может снижать артериальное давление, поэтому следует проконсультироваться с врачом перед его использованием.

Можно добавить несколько капель масла бергамота в свой любимый шампунь или лосьон. Бергамот успокаивает и помогает уменьшить стресс.

Лаванда

Лаванда имеет успокаивающий, цветочный и слегка травяной аромат. Это один из самых популярных ароматов для засыпания, поскольку он, как известно, уменьшает тревожность и улучшает общее качество сна.

Как и другие эфирные масла, лаванда успокаивает нервную систему. Взаимодействует с лимбической системой мозга, поощряя расслабление и уменьшая беспокойство.

Если вы наносите лавандовое масло на кожу, обязательно разбавьте его. Другой вариант - добавить несколько капель масла в миску с горячей водой или наполнить пакетики высушенной лавандой и положить в ящики комода для тонкого аромата.

Ромашка

Ромашка может помочь успокоить ум и тело, что делает ее отличным выбором для отдыха перед сном. Она имеет сладкий, теплый и фруктовый аромат, который очень успокаивает. Он способствует расслаблению всего тела и глубокому отдыху для ума.

Вы можете использовать масло ромашки в диффузоре, чтобы распространить аромат в спальне. Но будьте осторожны с домашними животными и детьми. Другой способ насладиться этим ароматом - добавить каплю масла ромашки в лосьон для тела или использовать его, когда вы принимаете теплую ванну.

Кедровое дерево

Кедровое дерево является обычным ингредиентом в различных средствах, от шампуня до дезодоранта. Если вы ищете аромат, который бы успокаивал и способствовал сну, попробуйте эфирное масло кедрового дерева. Вы можете использовать его с диффузором или добавить пару капель на полотенце и положить под подушку, чтобы облегчить сон.

Кедровое дерево имеет богатый, древесный и землистый запах. Он снижает уровень кортизола и способствует более глубокому восстанавливающему сну. Как иланг-иланг, кедровое дерево обладает седативными свойствами, способствуя высвобождению мелатонина и уменьшая ночное беспокойство.

Как можно использовать эфирные масла

Аромалампы или диффузоры

Добавьте несколько капель эфирного масла в специальный диффузор или ароматическую лампу. Это позволит равномерно распространять аромат по комнате, создавая успокаивающую атмосферу.

Ингаляции

Для облегчения дыхания или расслабления добавьте несколько капель масла в горячую воду, накройте голову полотенцем и вдыхайте пары. Такой метод хорошо подходит для лечения простуд или стресса.

Массаж

Смешайте несколько капель эфирного масла с базовым маслом (например, с маслом жожоба или оливковым) и используйте для массажа, чтобы снять напряжение и улучшить кровообращение.

Кремы и лосьоны

Добавьте несколько капель эфирного масла в обычный крем или лосьон для кожи. Это поможет увлажнить и успокоить кожу, а также создаст ароматерапевтический эффект.

Для лучшего сна можно добавить несколько капель лаванды или другого успокаивающего масла на наволочку или под подушку.