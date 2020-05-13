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Сотні українців застрягли в аеропорту Бангкока: не надали навіть води

STYLERЖиття    13.05.2020 - 13:50
Сотні українців застрягли в аеропорту Бангкока: не надали навіть води
13 травня сотні українців не можуть повернутися додому з Таїланду (колаж РБК-Україна)

З'явилося відео з аеропорту Бангкока, де застрягли 300 українців з маленькими дітьми

Українці застрягли у Таїланді, через те, що рейс МАУ затримали на кілька годин. Серед пасажирів в аеропорту Бангкока багато маленьких дітей, яким не дають навіть води.

Близько 300 громадян України застрягли в аеропорту Бангкока. Пасажири, які повинні були повернутися на батьківщину вже 13 травня, не знають, коли їм пощастить потрапити на борт.

Як розповів Styler Микола Калінін, який опинився в "полоні" разом з іншими українцями, люди повинні були летіти рейсом PS1172 авіалінії МАУ, але той вже затримується на чотири години.

До того ж українцям в таїландському аеропорту "ще не дали навіть води", а близько 20% тих, хто опинився в цій складній ситуації, - це маленькі діти!

"Не дають ніякої інформації, за наші ж гроші не можуть нас довезти додому! Всі громадяни пройшли всі контролі, простояли в чергах три години і три години вже чекаємо свого рейсу. Про нас забули! Ми всі хочемо додому! Сьогодні!" - обурюється Микола.

Він зазначає, що "300 людей тримають у невідомості, нічого не говорять".
"У людей вже немає грошей навіть на добу затриматися тут!" - резюмував українець.

300 українців тримають в аеропорту Бангкока вже кілька годин (відео: YouTube)

Раніше ми писали, що в ПАР застрягли десятки українців. Серед них є вагітні жінки.

Теги Новини України Міжнародні авіалінії України
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