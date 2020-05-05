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МАУ сьогодні доставить українських працівників у Німеччину

Новини » Суспільство     05.05.2020 - 16:59
МАУ сьогодні доставить українських працівників у Німеччину
Фото: літак МАУ (flyuia.com)

Українців доставлять до Німеччини в рамках трудових контрактів, попри пандемію коронавірусу

У вівторок, 5 травня, авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" доставить українських працівників у Німеччину в рамках раніше укладених трудових контрактів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МАУ.

Як повідомляється, спеціальний пасажирський рейс з Києва вирушить у Франкфурт.

"Напрацьований чіткий і прозорий механізм перевезення громадян України за кордон. До обов'язкових умов подорожі відносяться: наявність трудової візи, контракт терміном від трьох місяців і медична страховка, у тому числі на випадок COVID-19. До перевезення приймаються тільки офіційно працевлаштовані громадяни, виїзд яких за кордон не є епідеміологічним ризиком", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що МАУ отримала додаткові замовлення на чартерні перевезення в Німеччину, Великобританію, Фінляндію, Швецію, Польщу. При цьому раніше вже були виконані аналогічні рейси у Гельсінкі та Лондон.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів готовий відправити на заробітки в Фінляндію 15 тисяч українців. Серед іншого, Кабмін допоможе організувати необхідну кількість авіарейсів.

РБК-Україна раніше писало, що Кабмін вже отримав відповідні запити на працевлаштування українців за кордоном з Австрії, Фінляндії, Данії, Норвегії. Крім того, планується масштабна відправка українських заробітчан в Ізраїль, де на них чекають понад 40 роботодавців.

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