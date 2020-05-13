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Сотни украинцев застряли в аэропорту Бангкока: не предоставили даже воды

STYLERЖизнь    13.05.2020 - 13:50
Сотни украинцев застряли в аэропорту Бангкока: не предоставили даже воды
13 мая сотни украинцев не могут вернуться домой из Таиланда (коллаж РБК-Украина)

Появилось видео из аэропорта Бангкока, где застряли 300 украинцев с маленькими детьми

Украинцы застряли в Таиланде, так как рейс МАУ задержали на несколько часов. Среди пассажиров в аэропорту Бангкока много маленьких детей, которым не дают даже воду.

Около 300 граждан Украины застряли в аэропорту Бангкока. Пассажиры, которые должны были вернуться на родину уже 13 мая, не знают, когда им посчастливится попасть на борт.

Как рассказал Styler Николай Калинин, который оказался в "плену" вместе с другими украинцами, люди должны были лететь рейсом PS1172 авиалинии МАУ, но тот уже задерживается на четыре часа.

Более того, украинцам в таиландском аэропорту "еще не предоставили даже воды", а около 20% оказавшихся в этой сложной ситуации, - это маленькие дети!

"Не дают никакой информации, за наши же деньги не могут нас довезти домой! Все граждане прошли все контроли, простояли в очередях три часа и три часа уже ждем своего рейса. Про нас забыли! Мы все хотим домой! Сегодня!" - возмущается Николай.

Он отмечает, что "300 человек держат в неизвестности, ничего не говорят".
"У людей уже нет денег даже на сутки задержаться здесь!" - резюмировал украинец.

300 украинцев держат в аэропорту Бангкока уже несколько часов (видео: YouTube)

Ранее мы писали, что в ЮАР застряли десятки украинцев. Среди них есть беременные женщины.

Теги Новости Украины Международные авиалинии Украины
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