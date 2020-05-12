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Вагітні і тяжкохворі: в ПАР через карантин застрягли 17 українців

STYLERЖиття    12.05.2020 - 19:16
Вагітні і тяжкохворі: в ПАР через карантин застрягли 17 українців
Українці застрягли в ПАР через карантин (колаж: РБК-Україна)

Українці не можуть повернутися додому, тому що застрягли в ПАР

В ПАР застрягли 17 українців, який не можуть покинути країну через карантин. Серед них є вагітна жінка. У багатьох вже прострочені візи. При цьому у людей є квитки на руках, але рейси назад в Україну постійно переносяться.

Українці також написали листа міністру закордонних справ України з проханням надати їм допомогу. За словами українця Сергія Блажко, в ПАР залишилася жінка, якій потрібні спеціальні медикаменти через хронічне захворювання, вагітна дівчина, жінка з маленькою дитиною та інші.

Чоловік також розповів про те, що посольство України в ПАР хоч і веде з ними діалог, але все ж не може організувати рейс для евакуації українців. При цьому люди готові оплатити квитки, і дотримуватися самоізоляції по поверненню додому. Вони лише просять, щоб держава організувала рейс з Йоганнесбурга.

За словами Сергія, в сусідніх країнах Африки є й інші українці, які хочуть потрапити додому, але українська влада ніяк їм не допомагає.

"Ви знаєте, як в Африці відносяться до білих під час епідемії коронавірусу? Людей потрібно терміново рятувати. Чому РФ змогла організувати рейс 13 травня для евакуації своїх громадян, а українська влада досі не змогла цього зробити? 17 людей, це не сотні як в Таїланді, Гоа або Балі. Але вони теж люди та громадяни України", - написав українець.

Вагітні і тяжкохворі: в ПАР через карантин застрягли 17 українців

Скріншот з Facebook

Нагадаємо, що Туреччина ввела нові правила для іноземних туристів. Відпочиваючих чекають досить жорсткі обмеження. У готелях людям будуть міряти температуру, шведський стіл скасують, а відстань на пляжах між шезлонгами складе 1,5 метра.

Раніше Євген Комаровський розповів, чи варто планувати подорожі в умовах пандемії коронавірусу.

Теги Новини України ЮАРкарантин
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