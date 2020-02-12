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У метро Києва сталася серйозна НП: подробиці

STYLERПодії    12.02.2020 - 12:14
У метро Києва сталася серйозна НП: подробиці
У метро Києва сталася НП (фото: РБК-Україна)

У метро Києва було зупинено рух на "червоній гілці"

У метро Києва сталася серйозна надзвичайна подія в середу, 12 лютого - пасажир впав на рейки в годину пік, через що рух було зупинено. Що відомо про стан потерпілого - у матеріалі Styler.

НП сталася на станції метро "Арсенальна", яка розташована "червоній гілці" Київського метрополітену, пише Інформатор.

На щастя, пасажир залишився живий, його оглянули і надали необхідну допомогу, а рух незабаром було відновлено. Про це повідомила прес-секретар Київського метрополітену Наталка Макогон.

У метро Києва сталася серйозна НП: подробиці

В метро Києва сталася НП (фото: kiev.informator.ua)

Варто відзначити, що подібне може трапитися з кожним. Перебуваючи в підземці варто дотримуватися особливої обережності, як на ескалаторі, так і на платформі, особливо в годину пік, коли там збирається багато людей.

При падінні на рейки, фахівці не радять намагатися вибратися самому, оскільки зліва під платформою (по руху поїзда) знаходиться "контактний рельс", що подає поїзду напругу в 825 вольт. Наближатися до нього - смертельно небезпечно.

Найкращим виходом в разі такої НП - буде бігти по напрямку руху потяга до початку платформи. Поїзд там все одно зупиниться, а машиніст побачить заздалегідь, що хтось знаходиться на рейках. Співробітники метрополітену допоможуть вибратися.

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