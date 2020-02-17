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У метро Києва помітили дивну "зелень" (фото)

STYLERЖиття    17.02.2020 - 10:41
У метро Києва помітили дивну "зелень" (фото)
У київській підземці побачили зелень (Колаж РБК-Україна)

У київському метрополітені помітили зелені стіни

У київському метро люди побачили "зелень".Так звана рослинність "прикрасила" стіни метрополітену на станції метро "Олімпійська". На це звернув увагу блогер Клим Братківський і опублікував фото у себе на сторінці в Facebook.

"Зелень знову повернулася в київське метро", - написав блогер, а також зазначив в пості прес-службу київського метрополітену.

У метро Києва помітили дивну &quot;зелень&quot; (фото)У метро Києва помітили дивну &quot;зелень&quot; (фото)Зелень в київському метро (фото: facebook.com/klimetin)

У коментарях користувачі іронічно зазначили, що це "антивірусний пеніцилін". Також знімки викликали в українців потік жартів на цю тему.

  • Це антивірусний пеніцилін.
  • Просто в цей день маляри працювали в Маріїнському парку з ліхтарями.

У метро Києва помітили дивну &quot;зелень&quot; (фото)

Скріншот коментарів (Facebook)

Відзначимо, що в прес-службі київського метрополітену поки що не відреагували на цей факт.

Як ми раніше писали, епідемія грипу та ГРВІ в Україні змусила кілька сотень тисяч українців бігти за ліками до аптеки, а в метро заснували нові правила для співробітників. Всі працівники, які контактують з пасажирами, зобов'язані носити маски. Так керівництво метрополітену піклується про своїх підопічних.

Також ми писали, що в київському метро з'явиться довгоочікувана для пасажирів послуга - 4G інтернет. Столичні власті повідомили, що запустять зв'язок вже в березні, але поки тільки на 8 станціях метро. До кінця 2020 року планується запустити інтернет на всіх гілках підземки.

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