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Аграрії вийшли на мітинг з вимогою звільнити директора НАБУ

Новини » Суспільство     19.02.2020 - 14:02
Аграрії вийшли на мітинг з вимогою звільнити директора НАБУ
Фото: мітинг у Києві (з відкритих джерел)

Мітингувальники принесли Ситнику під будівлю НАБУ іменні яйця

Близько 600 тисяч аграріїв вийшли на мітинг у Києві з вимогою звільнити директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артема Ситника. Про це повідомляє кореспондент РБК-Украина.

Повідомляється, що мітингувальники, крім іншого, передали чиновнику іменні яйця з написом: "Ситника - геть".

Аграрії вийшли на мітинг з вимогою звільнити директора НАБУ

Аграрії вийшли на мітинг з вимогою звільнити директора НАБУ

Варто відзначити, що сам Ситник до активістів не вийшов, тому мітингувальники аграрії залишили лотки з іменними яйцями на тротуарі перед будівлею НАБУ і вирушили під будівлю Кабінету міністрів України до прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Як писало РБК-Украина, раніше у Верховну Раду внесли постанову №3039 про звільнення директора НАБУ Артема Ситника. До проекту був прикріплений документ, в якому значиться, що під відставкою Ситника підписалися 216 парламентаріїв.

Нагадаємо, що Держбюро розслідувань підозрює Ситника в тому, що він чужим коштом відпочивав на території мисливського господарства "Поліське - Сарни" у Рівненській області, загальна сума якого склала не менше півмільйона гривень. У грудні минулого року Артем Ситник програв апеляцію в Рівненському суді й був визнаний винним у корупції.

Як повідомляло РБК-Україна, ДБР перевіряє можливу причетність Ситника до приховування корупційних схем в "Укроборонпромі".

5 лютого в центрі Києві пройшов масовий мітинг проти тиску силових органів на аграрні підприємства "Укрлендфармінга" і "Авангарду". Серед основних вимог протестувальників - відставка Артема Ситника з посади директора НАБУ.

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