Родичі Заворотнюк терміново приїхали в лікарню: усі подробиці

Заворотнюк хвора на рак - родичі актриси терміново приїхали в лікарню (фото: facebook.com/AZavorotnyuk)

Анастасія Заворотнюк оточена турботою мами і чоловіка

Анастасія Заворотнюк хвора на невиліковну форму раку мозку – гліобластому. Увечері 14 вересня до неї в клініку в терміновому порядку приїхали найближчі з її оточення – чоловік і мама. Вся країна молиться за улюблену актрису, викладаючи свою біль і переживання в соціальні мережі. Чому родичі акторки приїхали у лікарню - розповідають росЗМІ.

Як пише видання "Лента.ру", чоловік Анастасії Заворотнюк і її мама буквально не відходять від палати артистки. Після прибуття в лікарню близькі актриси були дуже схвильовані, передають очевидці.

Варто нагадати, що нейрохірург, співробітник Центру радіохірургії НДІ імені Скліфосовського В'ячеслав Рак, який спеціалізується на захворюваннях головного мозку, пояснив, у чому складнощі стану Заворотнюк. За словами фахівця, якщо пухлина розвинулася до такої стадії, що пацієнт перебуває в комі, "можливості провести операцію вже немає".

Заворотнюк хвора на рак - родичі актриси терміново приїхали в лікарню (фото: facebook.com/AZavorotnyuk)

"Прогнози невтішні, і тільки променева хірургія і хіміотерапія можуть продовжити життя", - наводить видання слова лікаря.

Тушев також зазначив, що, на жаль, сьогодні медицина не здатна повністю вилікувати пухлину.

Нагадаємо: "прекрасна няня" в даний час знаходиться в реанімації в стані медикаментозної, штучної коми. Артистка, за повідомленнями ЗМІ, частково паралізована.

Раніше Заворотнюк прокоментувала власну госпіталізацію.