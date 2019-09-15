ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Родичі Заворотнюк терміново приїхали в лікарню: усі подробиці

STYLERПерсони    15.09.2019 - 09:56
Родичі Заворотнюк терміново приїхали в лікарню: усі подробиці
Заворотнюк хвора на рак - родичі актриси терміново приїхали в лікарню (фото: facebook.com/AZavorotnyuk)

Анастасія Заворотнюк оточена турботою мами і чоловіка

Анастасія Заворотнюк хвора на невиліковну форму раку мозку – гліобластому. Увечері 14 вересня до неї в клініку в терміновому порядку приїхали найближчі з її оточення – чоловік і мама. Вся країна молиться за улюблену актрису, викладаючи свою біль і переживання в соціальні мережі. Чому родичі акторки приїхали у лікарню - розповідають росЗМІ.

Як пише видання "Лента.ру", чоловік Анастасії Заворотнюк і її мама буквально не відходять від палати артистки. Після прибуття в лікарню близькі актриси були дуже схвильовані, передають очевидці.

Варто нагадати, що нейрохірург, співробітник Центру радіохірургії НДІ імені Скліфосовського В'ячеслав Рак, який спеціалізується на захворюваннях головного мозку, пояснив, у чому складнощі стану Заворотнюк. За словами фахівця, якщо пухлина розвинулася до такої стадії, що пацієнт перебуває в комі, "можливості провести операцію вже немає".

Родичі Заворотнюк терміново приїхали в лікарню: усі подробиці

Заворотнюк хвора на рак - родичі актриси терміново приїхали в лікарню (фото: facebook.com/AZavorotnyuk)

"Прогнози невтішні, і тільки променева хірургія і хіміотерапія можуть продовжити життя", - наводить видання слова лікаря.

Тушев також зазначив, що, на жаль, сьогодні медицина не здатна повністю вилікувати пухлину.

Нагадаємо: "прекрасна няня" в даний час знаходиться в реанімації в стані медикаментозної, штучної коми. Артистка, за повідомленнями ЗМІ, частково паралізована.

Раніше Заворотнюк прокоментувала власну госпіталізацію.

Співачка, яка поборола рак: Євгенія Власова розповіла, як дізналася про страшну хворобу Боротьба з раком: вчені заявили про новий сенсаційний прорив
Новини України ракАнастасия Завотротнюк
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся