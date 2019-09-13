Анастасія Заворотнюк в комі: всі деталі про стан актриси

Анастасія Заворотнюк (фото: соцмережі)

Зірка серіалу "Моя прекрасна няня" в дуже важкому стані

Анастасії Заворотнюк діагностували останню - четверту стадію раку мозку. Про це стало відомо в кінці серпня. А 13 вересня зірка "Моєї прекрасної няні" потрапила в реанімацію у важкому стані.

Тепер же Telegram-канал Yobajur повідомляє, що 48-річну російську актрису ввели в медикаментозну кому. На тлі важкої хвороби почався набряк мозку і запалення легенів.

Відомо, що нейрохірурги планували провести Анастасії операцію, але хірургічне втручання в її стані було б вкрай небезпечним.

Страшний діагноз актрисі поставили рік тому. Заворотнюк лікувалася за кордоном - в останні тижні проходила лікування в Польщі.

Медики проводили їй курс хіміо- та променевої терапії, але незважаючи на всі зусилля, стан актриси погіршився.

Анастасія Заворотнюк (фото: соцмережі)

Близькі та друзі сім'ї кілька разів спростовували інформацію про онкологію і стверджували, що в актриси з'явилися деякі проблеми зі здоров'ям після народження дитини.

Сама Заворотнюк на запитання преси про своє самопочуття відповідати відмовлялася. У серпні вона скасувала кілька вистав і перестала з'являтися на світських заходах. У вересні вона пропустила відкриття магазину своєї дочки.

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