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Лікар розповів нові подробиці лікування Заворотнюк

STYLERПерсони    15.09.2019 - 08:44
Лікар розповів нові подробиці лікування Заворотнюк
Заворотнюк хвора на рак - новий прогноз лікарів (фото: facebook.com/AZavorotnyuk)

Анастасія Заворотнюк перебуває в штучній комі і частково паралізована

Хвороба Анастасії Заворотнюк прогресує, забирає у артистки сили, а її лікування – практично неможливо. Нейрохірург, співробітник Центру радіохірургії НДІ імені Скліфосовського В'ячеслав Рак, який спеціалізується на захворюваннях головного мозку, пояснив, у чому складнощі стану Заворотнюк. Він також дав прогноз успішності лікування артистки. Про це повідомляють росЗМІ.

Нагадаємо: "прекрасна няня" в даний час знаходиться в реанімації в стані медикаментозної, штучної коми. Артистка, за повідомленнями ЗМІ, частково паралізована.

За словами фахівця, якщо пухлина розвинулася до такої стадії, що пацієнт перебуває в комі, "можливості провести операцію вже немає".

Тушев, як повідомляє "Вечірня Москва", зазначив, що, якщо злоякісна пухлина супроводжується набряком мозку, це означає, що у людини вже третя або четверта стадія.

"Прогнози невтішні, і тільки променева хірургія і хіміотерапія можуть продовжити життя", - наводить видання слова лікаря.

Тушев також зазначив, що, на жаль, сьогодні медицина не здатна повністю вилікувати пухлину.

Лікар розповів нові подробиці лікування Заворотнюк

Заворотнюк хвора на рак - новий прогноз лікарів (фото: facebook.com/AZavorotnyuk)

"Середня виживаність пацієнтів з четвертою стадією — від восьми місяців до року", - повідомив сумну новину експерт.

Тушев також пояснив, що якщо лікарі зважаться на операцію, то суть її полягає в тому, щоб зменшити обсяг новоутворення і дати можливість провести ще хіміотерапію.

У той же час лікар назвав операційне лікування ризикованим, тому що у пацієнта можуть виникнути неврологічні проблеми і променеву хімію доведеться відкласти, а це означає, що варіанти лікування будуть вичерпані.

Нагадаємо, що раніше Заворотнюк прокоментувала власну госпіталізацію.

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