Сусіди затопили квартиру: як діяти у разі непередбаченої ситуації

Сусіди затопили квартиру - що робити

Українцям дали ряд рекомендацій

Українцям розповіли, що робити в тому випадку, якщо з вини певних осіб залило квартиру. Відзначається, якщо потерпіла сторона доведе ким і як було завдано шкоди, то винуватці повинні будуть відшкодувати як матеріальні, так і моральні збитки.

Напередодні стався неприємний інцидент: позивачка звернулася до суду зі скаргою на затоплення квартири сусідами зверху. Причиною затоки було протікання гарячої води із системи опалення, в зв'язку з чим житлове приміщення вимагає відновлювального ремонту вартістю 5183 грн. Разом з тим, позивач зазнала додаткових витрат на оплату послуг експерта в розмірі 1500 грн і чистку килимових доріжок в розмірі 373 грн. З цієї причини постраждала повідомила, що бажає, щоб було відшкодовано також моральну шкоду.

Суд позов задовольнив. Ухвалою апеляційного суду апеляційна скарга відповідача відхилена, рішення суду першої інстанції залишено без змін. Верховний Суд погодився з рішеннями судів попередніх інстанцій.

Пов'язано це з тим, що позивач довела розмір завданої шкоди, протиправність дій відповідачів і причинний зв'язок.

Відповідачі не змогли спростувати належними і допустимими доказами свою провину в затопленні квартири позивача, клопотання про проведення відповідних судових експертиз, зокрема на предмет визначення причин затоки квартири позивача, не заявляли і не надали інших доказів щодо розміру завданих позивачеві майнової шкоди, хоча це є їх процесуальним обов'язком, оскільки у спірних правовідносинах діє презумпція вини особи, яка завдала шкоди.

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