В Україні шахрайство з банківськими картами набирає нових обертів: що відомо

В Україні активізувалися шахраї (фото: прес-служба НБУ)

Аферист викрав з карт більше мільйона гривень

Афери з банківськими картами набирають все більше обертів. Так нещодавно в Дніпропетровській області був затриманий шахрай, який викрав у своїх жертв більше мільйона гривень. Про це інформує департамент кіберполіції України.



"Чоловік дублював банківські картки громадян. Імітуючи помилку роботи банкомату, він за допомогою спеціальних маніпуляцій дублював картку наступного користувача банку", - сказано в повідомленні.

Шахрайство з банківськими картами в Україні

Наголошується, що до скоєння правопорушень зловмисник ретельно готувався. Для початку він замовив більше сотні карт без ідентифікатора користувача та використовував їх для дубляжу оригінальних карт громадян.

Злочинна схема виглядала так: при використанні банкомату, він імітував виникнення проблеми та пропускав до банкомату наступного користувача. Перед цим зловмисник проводив спеціальні маніпуляції з банкоматом, які дозволяли копіювати картку наступного користувача і отримати доступ до банківських карток українців.

Крім того, чоловік змінював фінансовий номер телефону на свій, що дозволяло керувати системою інтернет-банкінгу потерпілого - збільшувати кредитні ліміти на рахунках постраждалих осіб і оформляти онлайн-кредити.

На даний момент жителю Дніпропетровської області загрожує термін, затриманому оголошено про підозру.