Соседи затопили квартиру: как действовать в случае непредвиденной ситуации

Соседи затопили квартиру - что делать

Украинцам дали ряд рекомендаций

Украинцам рассказали, что делать в том случае, если по вине определенных лиц залило квартиру. Отмечается, если потерпевшая сторона докажет кем и как был нанесен вред, то виновники должны будут возместить как материальные, так и моральные убытки.

Накануне произошел неприятный инцидент: истица обратилась в суд с жалобой на залив квартиры соседями сверху. Причиной залива являлось протекание горячей воды из системы отопления, в связи с чем жилое помещение требует обновительного ремонта стоимостью 5183 грн. Вместе с тем, истец испытала дополнительные расходы на оплату услуг эксперта в размере 1500 грн и чистку ковровых дорожек в размере 373 грн. По этой причине пострадавшая сообщила, что желает, чтобы был возмещен также моральный вред.

Суд иск удовлетворил. Определением апелляционного суда апелляционная жалоба ответчика отклонена, решение суда первой инстанции оставлено без изменений. Верховный Суд согласился с решениями судов предыдущих инстанций.

Связано это с тем, что истец доказала размер нанесенного вреда, противоправность действий ответчиков и причинную связь между ними, которая привела к заливу квартиры.

Ответчики не смогли опровергнуть надлежащими и допустимыми доказательствами свою вину в заливе квартиры истца, ходатайства о проведении соответствующих судебных экспертиз, в частности на предмет определения причин залива квартиры истца, не заявляли и не предоставили иных доказательств относительно размера нанесенного истцу имущественного вреда, хотя это является их процессуальной обязанностью, поскольку в спорных правоотношениях действует презумпция вины лица, нанесшего вред.

Напомним, что в Украине мошенничество с банковскими картами набирает новые обороты. В Днепропетровской области был задержан мошенник, который похитил у своих жертв более миллиона гривен. Злоумышленнику грозит срок.