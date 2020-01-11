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Ціни на продукти в 2020 році: українців чекає несподіваний сюрприз

STYLERЖиття    11.01.2020 - 11:12
Ціни на продукти в 2020 році: українців чекає несподіваний сюрприз
Ціни на продукти в Україні (колаж: РБК-Україна)

Експерти повідомили, що буде відбуватися з цінами на продукти в 2020 році

Ціни в першому кварталі можуть істотно збільшитися або ж, навпаки, знизитися. Думки в оцінці інфляції у експертів розходяться. Про це повідомляє інформаційний портал "Сьогодні".

"Зростання цін у 1-му кварталі 2020 року становитиме близько 1-1,5%. На його стримування буде впливати можлива подальша ревальвація гривні, ймовірне зниження цін на природний газ внаслідок перевищення пропозиції над попитом в Європі", - упевнений Скаршевський.

А ось за оцінкою Забловського, інфляція виявиться 3-3,5% через уповільнення зростання цін на комунальні послуги, але прискорення зростання цін на продовольчому ринку. Особливо мова йде про овочі та фрукти.

За словами аналітика, інфляція прямо залежить від ставки рефінансування Нацбанку, тобто вартості грошей, які регулятор дає в борг комерційним банкам: чим вона вища, тим нижча інфляція.

Ціни на продукти в 2020 році: українців чекає несподіваний сюрпризПродукти (ілюстративне фото: pixabay.com)

"Якщо ставка збережеться на нинішньому рівні, 13,5% річних, то інфляція оцінюється в 2% за перший квартал, якщо ставка знизиться, то інфляція виявиться більше - до 3%", - уточнив Пендзін.

До слова, є ще деякі фактори, які впливають на ціни продуктів. Наприклад, у 2016 році гречка подорожчала до 40 гривень за кілограм, але потім вдвічі скинула в ціні через надлишок пропозиції. Тепер вона знову почала дорожчати, оскільки у 2019 році її посіяли менше, ніж зазвичай.

А ось ціна на пшоно знизиться з 30-35 грн за кг до 20-22 грн, оскільки проса зібрали більш, ніж достатньо.

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