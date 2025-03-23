"Стыдно озвучивать". Иво Бобул пожаловался на свою пенсию

Певец отметил, что размер выплат является достаточно скромным. Иво не озвучил конкретную сумму, но сказал, что считает такое вознаграждение несправедливым после многих лет работы.

Кроме того, артист резко раскритиковал государственных служащих, считая, что их вознаграждения и пенсии значительно завышены. Иво Бобул (фото: facebook.com/ivo.bobul.94)

"Это не пенсия, а страшная несправедливость. Знаете, сколько имею трудового стажа? А сколько начислили выплаты? Даже стыдно озвучивать. А тем временем какой-то человек, который всю жизнь из одного кабинета в другой носил бумажки, получает в 50 раз больше. А судьи себе сколько назначили? А депутаты, которые пришли в Верховную Раду, извините, с голыми задницами, миллионерами стали. Еще же пенсию будут получать хорошую - вот увидишь", - отметил Бобул.

Иво также подчеркнул, что звание народного артиста не имеет никакого влияния на размер его пенсии.

Он считает, что из-за роста количества "народных" артистов это звание уже не имеет значения.

"Сейчас народных артистов больше, чем самих артистов. Это мое мнение, пусть никто не обижается. Поэтому я даже на афишах прошу не писать, что я народный артист. Просто: Иво Бобул", - высказался певец. Иво Бобул (фото: facebook.com/ivo.bobul.94)

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