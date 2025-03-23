"Соромно озвучувати". Іво Бобул поскаржився на свою пенсію

Співак зазначив, що розмір виплат є досить скромним. Іво не озвучив конкретну суму, але сказав, що вважає таку винагороду несправедливою після багатьох років праці.

Окрім того, артист різко розкритикував державних службовців, вважаючи, що їхні винагороди та пенсії значно завищені. Іво Бобул (фото: facebook.com/ivo.bobul.94)

"Це не пенсія, а страшна несправедливість. Знаєте, скільки маю трудового стажу? А скільки нарахували виплати? Навіть соромно озвучувати. А тим часом якась людина, що все життя з одного кабінету до іншого носила папірці, отримує в 50 разів більше. А судді собі скільки попризначали? А депутати, які прийшли в Верховну Раду, вибачте, з голими дупами, мільйонерами стали. Ще ж пенсію отримуватимуть гарну - от побачиш", - зазначив Бобул.

Іво також підкреслив, що звання народного артиста не має жодного впливу на розмір його пенсії.

Він вважає, що через зростання кількості "народних" артистів це звання вже не має значення.

"Зараз народних артистів більше, ніж самих артистів. Це моя думка, нехай ніхто не ображається. Тому я навіть на афішах прошу не писати, що я народний артист. Просто: Іво Бобул", - висловився співак. Іво Бобул (фото: facebook.com/ivo.bobul.94)

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