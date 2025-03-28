Солнечное затмение 2025: точное время, где и когда наблюдать редкое явление

Солнечное затмение, которое состоится уже завтра, - это интересное и редкое астрономическое событие и в этом году увидеть его смогут многие люди на планете, в частности в Украине. Рассказываем, что нужно знать об этом Солнечном затмении в марте.
Когда произойдет Солнечное затмение, в какое время в Украине стоит наблюдать за ним, как и где смотреть, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
В субботу, 29 марта 2025 года, произойдет частичное солнечное затмение. Это явление возникает, когда Луна проходит между Землей и Солнцем, частично заслоняя солнечный диск.
Точное время затмения в Украине:
Начало: 12:58 по киевскому времени
Максимальная фаза: около 13:30
Завершение: 14:04
По прогнозам астрономов, частичное солнечное затмение 29 марта 2025 года будет видно лучше всего в Северной Африке, Испании, Канаде и на западе Европы.
Также его хорошо будет видно по всей территории Украины. Наилучшие условия для наблюдения ожидаются в северо-западных и центральных регионах.
Для наблюдения выберите место с минимальными препятствиями на горизонте - это позволит иметь четкий вид на Солнце.
Лучше всего Солнце будет видно при условии ясной погоды и чистого неба. Поэтому проверьте прогноз погоды в вашем регионе.
Наблюдать за солнечным затмением следует с осторожностью, чтобы не повредить зрение. Используйте специальные солнцезащитные очки или другие средства с соответствующим уровнем защиты. Даже частичное солнечное затмение может серьезно повредить сетчатку глаза, поэтому не рискуйте.
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