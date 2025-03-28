Солнечное затмение 2025: точное время, где и когда наблюдать редкое явление

Когда произойдет Солнечное затмение

В субботу, 29 марта 2025 года, произойдет частичное солнечное затмение. Это явление возникает, когда Луна проходит между Землей и Солнцем, частично заслоняя солнечный диск.

Точное время затмения в Украине:

Начало: 12:58 по киевскому времени

Максимальная фаза: около 13:30

Завершение: 14:04 На Солнечное затмение смотреть надо осторожно (фото: Getty Images)

Где будет видно Солнечное затмение

По прогнозам астрономов, частичное солнечное затмение 29 марта 2025 года будет видно лучше всего в Северной Африке, Испании, Канаде и на западе Европы.

Также его хорошо будет видно по всей территории Украины. Наилучшие условия для наблюдения ожидаются в северо-западных и центральных регионах.

Как смотреть на Солнечное затмение

Для наблюдения выберите место с минимальными препятствиями на горизонте - это позволит иметь четкий вид на Солнце.

Лучше всего Солнце будет видно при условии ясной погоды и чистого неба. Поэтому проверьте прогноз погоды в вашем регионе.

Наблюдать за солнечным затмением следует с осторожностью, чтобы не повредить зрение. Используйте специальные солнцезащитные очки или другие средства с соответствующим уровнем защиты. Даже частичное солнечное затмение может серьезно повредить сетчатку глаза, поэтому не рискуйте.

Вас может заинтересовать: