Когда будет Солнечное затмение 2025 и надо ли бояться катаклизмов в этот день
Солнечное завершение 29 марта 2025 года привлекает внимание не только астрономов, но и специалистов по экологии и медицине. Природный феномен может вызвать временные изменения в этой атмосфере и повлиять на поведение животных, а также несет какие-то риски для здоровья людей.
Стоит ли бояться катаклизмов в день Солнечного затмения и как оно влияет на климат и здоровье человека, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Где и когда будет видно затмение
Солнечное затмение произойдет 29 марта 2025 года. Это будет частичное затмение, что означает, что Луна лишь частично закроет Солнце.
Время затмения (по Киеву):
Начало: 12:57
Максимальная фаза: 14:35
Завершение: 16:10
Лучше всего затмение будет видно в северном полушарии, в частности в Европе, части Азии и Северной Африке. В Украине его можно будет наблюдать при ясном небе.
Стоит ли бояться катаклизмов в день затмения?
Солнечное затмение часто окружено мифами о катаклизмах и негативном влиянии на человека. Однако наука не подтверждает никакой связи между затмением и природными катастрофами. Что говорит наука:
Затмение - это астрономическое явление, которое не влияет на тектоническую активность или климат.
Есть данные, что в периоды затмений некоторые люди могут испытывать эмоциональное напряжение или изменения в самочувствии, особенно те, кто страдает гипертонией.
Распространенные мифы:
Затмение вызывает землетрясения или извержения вулканов - это миф
Во время затмения меняется магнитное поле Земли - это миф
Нельзя выходить из дома - это миф
Влияние на климат и экосистему
Во время Солнечного затмения возможно резкое снижение температуры, иногда на 5-15 градусов, что приводит к изменениям в атмосферных условиях, в частности ветровых потоков.
Кроме того, оно может повлиять на поведение животных: птицы могут замолкать или возвращаться к месту ночевки, а насекомые - проявлять ночную активность.Солнечное затмение 29 марта 2025 года (фото: Getty Images)
Влияние на здоровье человека
Наибольшую опасность для здоровья становится во время последующего прямого взгляда на Солнце без надлежащей защиты. Это может привести к "солнечной ретинопатии" - повреждению сетчатки глаза, что вызывает нечеткость или слепое пятно зрения. Для безопасного сохранения необходимо использовать специальные очки с фильтрами, соответствующие стандарту ISO 12312-2.
Доктор Николас Кман из Медицинского центра Университета штата Огайо отмечает: "Около 30% людей на планете не знают, что наблюдение за солнечным освещением без защиты может вызвать постоянное повреждение глаз"
Психологические эффекты. Солнечное затмение может повлиять на эмоциональное состояние человека и вызвать всплеск взаимодействия и ощущение единства.
Влияние на людей с психическими расстройствами. Исследования показали, что во время Солнечных затмений в некоторых случаях с психическими расстройствами могут наблюдаться изменения в поведении, связанные с повышением уровня пролактина.
Физиологические изменения. Внезапное снижение температуры и изменения ветровых потоков во время наступления могут повлиять на самочувствие людей, особенно чувствительных к погодным условиям.
Культурные и традиционные верования. В некоторых культурах существуют убеждения относительно негативного влияния солнечного затмения на здоровье, особенно беременных женщин, хотя научных доказательств этого нет. Но самовнушение может также ухудшить физическое и психологическое здоровье.
Как безопасно наблюдать затмение
Чтобы увидеть солнечное затмение, важно соблюдать правила безопасности. Прямое наблюдение за Солнцем без защиты может повредить зрение.
Как правильно смотреть на затмение:
- Используйте специальные очки с сертифицированными фильтрами (не обычные солнцезащитные очки).
- Можно использовать затемненные стекла или специальные солнечные фильтры для телескопов.
- Если у вас нет специального оборудования, затмение можно наблюдать через экран смартфона или создать проекцию с помощью бумаги.
Что нельзя делать
Смотреть на Солнце через обычные очки, фотопленку или затемненное стекло без сертифицированных фильтров.
Наблюдать затмение через бинокль или телескоп без специальных фильтров - это может вызвать серьезное повреждение глаз.
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При написании материала использованы источники: NASA, Space.com, Европейское космическое агентство, журнал Nature, Science Daily, Science Daily