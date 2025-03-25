Солнечное затмение в марте 2025 года: что нельзя делать и как подготовиться

В конце марта 2025 года нас ждет редкое природное явление - полное солнечное затмение. Это событие, которое традиционно вызывает много вопросов и суеверий. Что действительно не стоит делать в этот день? Как правильно подготовиться, чтобы затмение прошло без стресса? Рассказываем, что говорят ученые и почему стоит относиться к этому событию рационально.

Что не стоит делать во время солнечного затмения и как к нему подготовиться, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Когда произойдет солнечное затмение в марте 2025 года

Полное солнечное затмение произойдет 29 марта 2025 года. Лучше всего его будет видно в Северной Африке, Испании и на западе Европы.

В Украине будет наблюдаться частичное затмение - диск солнца будет закрыт лишь частично, но это все равно окажет заметное влияние на атмосферу и людей.

Что нельзя делать во время солнечного затмения

Несмотря на мифы, есть несколько реальных рекомендаций, которые стоит принять во внимание:

Не смотрите на солнце без защиты

Даже частичное затмение может серьезно повредить сетчатку глаза. Используйте специальные очки для наблюдения за солнцем или проекторы с темной пленкой.

Не планируйте важных решений и рискованных действий

Многие исследования показывают, что в дни затмений люди чаще испытывают стресс, тревогу и физический дискомфорт.

Не верьте в мистические запреты

Есть, пить, спать или выходить на улицу - можно. Это популярные суеверия, которые не имеют подтверждения в науке.

Как подготовиться к солнечному затмению

Проверьте прогноз погоды. Если хотите наблюдать за явлением, узнайте, будет ли ясное небо в вашем регионе.

Подготовьте защитные очки или фильтры. Нельзя использовать обычные солнцезащитные очки - только сертифицированные средства.

Будьте готовы к изменениям настроения и самочувствия. Если вы чувствительны к изменениям в природе, снизьте нагрузку в этот день.

Научите детей правилам безопасности. Дети часто не контролируют импульсы и могут попробовать посмотреть на солнце без защиты.

Что говорит наука о солнечных затмениях

Ученые из NASA, ESA и других космических агентств отмечают: солнечное затмение - это прежде всего интересное астрономическое явление, которое не имеет прямого негативного влияния на здоровье, если соблюдать правила безопасности.

Однако психологи отмечают, что такие события могут влиять на эмоциональное состояние людей, усиливая чувство тревожности или наоборот - восторг.

Вас может заинтересовать: