Сонячне затемнення 2025: точний час, де і коли спостерігати рідкісне явище

Коли відбудеться Сонячне затемнення

У суботу, 29 березня 2025 року, відбудеться часткове сонячне затемнення. Це явище виникає, коли Місяць проходить між Землею та Сонцем, частково затуляючи сонячний диск.​

Точний час затемнення в Україні:

Початок: 12:58 за київським часом​

Максимальна фаза: близько 13:30​

Завершення: 14:04 ​ На Сонячне затемнення дивитися треба обережно (фото: Getty Images)

Де буде видно Сонячне затемнення

За прогнозами астрономів, часткове сонячне затемнення 29 березня 2025 року буде видно найкраще у Північній Африці, Іспанії, Канаді та на заході Європи.

Також його добре буде видно по всій території України. Найкращі умови для спостереження очікуються у північно-західних та центральних регіонах.​

Як дивитися на Сонячне затемнення

Для спостереження оберіть місце з мінімальними перешкодами на горизонті - це дозволить мати чіткий вид на Сонце.

Найкраще Сонце буде видно за умови ясної погоди та чистого неба. Тому перевірте прогноз погоди у вашому регіоні.

Спостерігати за сонячним затемненням слід з обережністю, щоб не пошкодити зір. Використовуйте спеціальні сонцезахисні окуляри або інші засоби з відповідним рівнем захисту.​ Навіть часткове сонячне затемнення може серйозно пошкодити сітківку ока, тому не ризикуйте.

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