Даниэль Салем стал ведущим шоу "Зважені та щасливі" и нарвался на хейт: "Все, навоевался?"

На днях телеканал СТБ огласил полный состав экспертов реалити-шоу о похудении "Зважені та щасливі". Ведущим нового сезона стал военный Даниэль Салем, однако этот факт вызвал бурные обсуждения и критику в сети.

Подробнее об этом решило рассказать РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост в Instagram-аккаунте телеканала СТБ.

Сообщается, что новый сезон шоу "Зважені та щасливі" выйдет на телеэкраны осенью. Ведущим станет Даниэль Салем, тренерами Марина Боржемская и Алексей Новиков, а по вопросам питания участников будет консультировать звездный диетолог Светлана Фус.

"Ведущим проекта стал телеведущий, ныне действующий военный Даниэль Салем. Он на собственном опыте знает, что без здоровья ты не сможешь в полной мере помогать своей стране и быть опорой для своих детей", - сказано в публикации.



Даниэль Салем станет ведущим проекта "Зважені та щасливі" (фото: instagram.com/stbua)

Однако пользователи сети неоднозначно восприняли такую новость и тут же высказали свое мнение. Многие раскритиковали такой выбор ведущего и накинулись с гневными комментариями на Даниэля Салема:

"Какой кринж именно шоу, как и спасать его тем, что берете ведущим военного, к которому будет миллион претензий из-за участия в съемках в бесконечных отпусках тогда, когда другие видят своих детей раз в полгода по 3 дня в лучшем случае", - отметила известная блогерша Елена Мандзюк

"У меня вопрос - как может действующий военный быть ведущим? Абсурд"

"Все, навоевался?"

"Так я хочу, чтобы мой муж-военный принял участие в этом шоу, и я с ним заодно поучаствую. Как на это смотрят организаторы такого шоу? Что скажете? Решите вопрос с руководством моего мужа?"

"Кому война, а кому телевидение. Обычные военные максимум 15 суток могут взять отпуска. А эти селебрити шастают туда-сюда, не раздражайте людей"

"Действующий военный?! Аж смешно, вы серьезно? Военные на фронте, и нет возможности к семье приехать более чем на 2 недели, а бывало и на меньше. Что шоу за 2 недели сняли?"

"У нас все, как всегда, простым смертным нельзя. Я смотрю М1, и он там ведущий. Зачем тогда называть его военным. Просто бы написали "ведущий".



Даниэль Салем (фото: instagram.com/daniel_jihad_salem)

Что известно о службе Даниэля Салема

Телеведущий с первых дней полномасштабного вторжения взял в руки оружие: сначала он был в ТРО, а позже стал выполнять боевые задания в составе разведывательно-диверсионного подразделения "12 друзей Оушена".

За период службы имел несколько контузий, а также ранения спины. Кроме того, в октябре 2024 года на войне погиб его брат.

Актер-военный уже не первый раз сталкивается с хейтом в сети.

Недавно в прокат вышел фильм "Відпустка наосліп", в котором Салем сыграл одну из главных ролей. В одном из интервью он признался, как ему удается совмещать военную службу с актерской карьерой.

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