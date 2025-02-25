Соломия Витвицкая показала романтические фото с женихом-военным
Известная украинская телеведущая Соломия Витвицкая опубликовала несколько фотографий со своим возлюбленным Алексеем Ситайло, который сегодня празднует свой день рождения.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.
Витвицкая трогательно обратилась к любимому, который недавно сделал ей предложение руки и сердца.
"Сегодня твой день, и я снова хочу сказать, как сильно горжусь тобой. Ты - не просто мой защитник, ты - человек, который каждый день оберегает не только меня, но и нашу страну", - подчеркнула она.
Соломия Витвицкая показала жениха-военного (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)
Также она отметила в своем поздравлении, что прошлый год был очень разным, но она надеется, что все лучшее впереди.
"С днем рождения! Пусть каждый твой день будет наполнен светом, теплом и любовью", - подытожила Витвицкая.
Витвицкая поделилась романтическим фото с возлюбленным (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)
Как отреагировали в сети
Фолловеры украинской телеведущей присоединились к поздравлениям в комментариях:
- "Ангелов на плече вашему мужу"
- "Счастья вам! Хочу пожелать безграничного здоровья, покоя в душе, побольше хороших и добрых людей рядом"
- "Поздравляю с именинником"
- "Суперовая пара! Очень красивые и похожие"
- "Здоровья, мира и всех благ"
- "Искренние поздравления и лучшие пожелания! Вы - прекрасная пара, счастья вам всегда и всюду! Воплощение всех мечтаний".
Соломия Витвицкая показала жениха (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)
Напомним, Витвицкая с 2013 по 2021 год была замужем за режиссером и клипмейкером Владом Кочатковым.
А с Алексеем Ситайло она была знакома и даже виделась несколько раз на праздниках у общих знакомых. Однако близкое общение завязалось уже после начала полномасштабного вторжения РФ, когда телеведущая отвозила помощь на Бахмутское направление.
Как рассказывала она в одном из интервью, Алексей обратился к ней за помощью - его подразделению нужны были генераторы. Витвицкая, которая занималась волонтерством еще с 2014 года, с радостью решила помочь. Именно после этого у них завязались отношения.
14 февраля 2025 года возлюбленный сделал телеведущей предложение руки и сердце во время отпуска в Буковеле.