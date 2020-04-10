Цілий тиждень спеки: в Україну прийде справжнє квітневе диво

Погода в Україні (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні у квітні впродовж тижня буде радувати українців справжнім теплом

Погода в Україні буде неймовірно теплою в останній декаді квітня. В країну прийде цілий тиждень справжньої весняної спеки. Коли погода порадує українців - в прогнозі синоптиків Gismeteo, AccuWeather та Метеопрог на Styler.

Так, згідно з даними Gismeteo, квітневе диво станеться в Україні з 20 по 26 квітня - відразу ж після Пасхи. Тоді температура повітря буде досягати значень вдень до +24 градусів, прийдуть теплі до +14 градусів ночі.

Але спершу українцям варто чекати сильного похолодання, снігу і заморозків, пік яких припадає на 14-15 квітня, після чого до самого Великодня встановиться помірно тепла погода.

Нижче прогноз погоди на місяць для Києва, Львова, Одеси і Харкова.

Погода в Україні (фото: gismeteo.ua)

Синоптики AccuWeather у прогнозі на три тижні по Києву менш оптимістичні щодо високих температур, але їх графіки також кажуть, що тиждень після Великодня з 20 по 26 квітня буде теплим.

Погода в Києві на три тижні (скрін: accuweather.com)

На ресурсі Метеопрог погодна діаграма на два тижні також каже, що після Великодня почне стрімко теплішати.

Погода в Києві на два тижні (скрін: accuweather.com)

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