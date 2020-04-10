Вербна неділя 2020: якою буде погода на свято

Погода на Вербну неділю (Колаж РБК-Україна)

Синоптик розповіла, якою буде погода в Україні на Вербну неділю, 12 квітня

Прогноз погоди в Україні на Вербну неділю порадує громадян країни. У цей день, 12 квітня опадів не передбачається, температура буде комфортною по всій країні. Температура повітря очікується до +12 градусів тепла. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомила синоптик Наталка Діденко.

"У Вербну неділю в усіх областях України опадів не очікується, температура повітря трохи підвищиться. Суботній північно-західний поривчастий вітер зміниться в неділю південно-західним", - попередила синоптик.

У Києві в неділю дощів не буде. Температура повітря досягне +13 градусів тепла. У понеділок в столиці потеплішає до +17 градусів.

Також Діденко попередила українців про те, що насувається похолодання. Дощі з мокрим снігом прийдуть у нашу країну з 14 квітня. Обіцяють навіть заморозки.

"У вівторок, середу, 14-15 квітня, в Україні очікується різка зміна погоди. Температура повітря знизиться вдень до +4 +10 градусів, в ніч на 15 квітня до нуля і заморозків. І, що особливо зверніть увагу, у вівторок і середу разом з дощем, який принесе активний атмосферний фронт, в Україні очікується сніг та мокрий сніг!" - сказала синоптик.

Синоптична карта (фото: facebook.com/tala.didenko)

Як ми раніше писали, синоптики попередили про різке похолодання в Україні.