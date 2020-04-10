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Коли в Києві буде висока концентрація диму з Чорнобиля: названа дата

STYLERЖиття    10.04.2020 - 18:57
Коли в Києві буде висока концентрація диму з Чорнобиля: названа дата
Пожежа в Чорнобилі (колаж: РБК-Україна, фото: Бабель)

Дим від пожежі в Чорнобильській зоні прийде в Київ і область

Пожежу в Чорнобилі безуспішно намагаються загасити вже тиждень. Дим від горіння зони відчуження з підвищеною концентрацією радіоактивного нукліда - цезію Cs-137 доходить до прилеглих районів. У Державному науково-технічному центру з ядерної безпеки розповіли, коли наслідки горіння дійдуть до Києва і прилеглих до столиці районів.

У прес-службі відомства розповіли, що за допомогою системи підтримки прийняття рішень RODOS і на основі прогнозу погоди вони змоделювали, як дим від пожежі буде розповсюджуватися по Київській області.

Найвища концентрація забрудненого повітря в Києві буде з 03:00 10 квітня по 03:00 11 квітня.

Траєкторія руху диму буде проходити через територію Іванківського, Бородянського та Вишгородського районів Київської області та Київ.

Коли в Києві буде висока концентрація диму з Чорнобиля: названа датаКоли в Києві буде висока концентрація диму з Чорнобиля: названа датаКоли в Києві буде висока концентрація диму з Чорнобиля: названа датаКоли в Києві буде висока концентрація диму з Чорнобиля: названа дата

Пожежа в Чорнобильській області (фото: Бабель)

При цьому в центрі з ядерної безпеки зазначають, що концентрація Cs-137 в повітрі не становить загрози для життя і здоров'я людей, хоча і будуть підвищені.

Крім того, згідно з прогнозом погоди, дим може розвіятися вже 12-13 квітня, коли у Києві та області очікується сильний вітер.

Раніше ми писали, що лідер Rammstein Тілль Ліндеманн з'явився в Чорнобильській зоні відчуження, де покатався на покинутій каруселі.

Ситуація у Чорнобильській зоні залишається напруженою, - ДСНС У Чорнобильській зоні триває ліквідація пожежі
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