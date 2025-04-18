Солист Coldplay спел для российского "брата" и пообещал дать концерт в РФ (видео)

Во время концерта в Сеуле Крис Мартин заметил фаната с розовыми волосами среди толпы. После короткого разговора он спросил, откуда тот приехал.

Россиянин показал надпись на своем телефоне, но вместо слова "Russia" или "Russian" было написано с ошибкой "Russi". Крис Мартин спел для россиянина (скриншот)

Мартин, не растерявшись, тепло улыбнулся и назвал его "братом". После этого музыкант, не колеблясь, импровизировал песню, которая сразу привлекла внимание публики:

Добро пожаловать, мой прекрасный брат!

Я знаю, добраться сюда было трудно.

Однажды мы сыграем в России,

хоть она и далеко.

Нам нужно только, чтобы Путин разрешил.

Песня вызвала восторженные возгласы, аплодисменты и сильные эмоции среди зрителей. В зале даже начали скандировать "Россия!" и "Наши!", на что Крис Мартин ответил улыбкой.

В свою очередь, фанат из России, который стал главным героем этого момента, не смог сдержать слез.

На большом экране сцены появилась его растроганная реакция: он плакал, прикрыв лицо руками. Крис Мартин спел для россиянина (скриншот)

Отметим, что до этого времени Крис Мартин не демонстрировал благосклонности к россиянам и не высказывал намерений выступать в России. С начала полномасштабного вторжения он активно поддерживал Украину.

В частности, летом 2022 года во время концерта в Брюсселе, он вместе со Святославом Вакарчуком исполнили песню "Обійми".

Мартин вышел на сцену с лентой сине-желтого цвета, завязанной на запястье, как знак поддержки Украины.