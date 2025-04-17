Жан-Клод Ван Дамм обратился к Путину с любовью и поцелуями: в сети возмущены (видео)

В сети появилось видео, на котором бельгийско-американский актер Жан-Клод Ван Дамм обращается к Путину. В ролике, который он записал в компании беглого экс-нардепа, он выразил желание посетить Россию и стать "послом мира".

Что известно о поступке Ван-Дамма и как на него реагирует сеть, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

На записи, которую опубликовала российская пропагандистка Диана Панченко, Ван Дамм выразил желание приехать в Россию и признался в любви Путину.

"Приветствую, Владимир Путин, как вы? Это Жан-Клод Ван Дамм. Мы хотим приехать в Россию. Постараемся это сделать так, как вы хотите этого, чтобы стать послами мира. Это было бы честью для меня получить такой статус", - сказал актер.

"Мы скоро будем в России, если вы этого хотите. Давайте сделаем это! Поговорим все, кроме политики. Только о спорте, мире и счастье", - продолжил Ван Дамм.

Видео он записал в компании бывшего украинского народного депутата Александра Онищенко, который с 2016 года скрывается от украинского правосудия. Его подозревают в государственной измене, а с 2021 года он имеет российское гражданство.

"Мы любим вас. Он (Онищенко - ред.) любит вас. Большое спасибо! Большой поцелуй России и большой поцелуй Путину и его семье", - добавил актер.

Как отреагировали в сети

Конечно, ролик возмутил пользователей, особенно учитывая, что в декабре 2022 года Жан-Клод приезжал в Украину и встречался с военными. Тогда он улыбался и кричал "Слава Украине", а сегодня взывает о любви к российскому диктатору.

Возмущенно отреагировало и европейское сообщество. Вот что пишут пользователи под новостью:

"Видимо, денежки закончились, а жить красиво еще хочется".

"Какой шок, нет совести у человека".

"Переобулся так переобулся".

"Пусть он также попросит у Путина российское гражданство, как Стивен Сигал и Депардье".

"Возможно, это как-то связано с тем, что этот актер сейчас находится под следствием в Румынии за торговлю людьми, в том числе несовершеннолетними?"

"Единственное, что я одобрил бы, если бы он отбил Путину голову во время встречи. В противном случае, пошел он".

В чем обвиняют Ван Дамма

В начале апреля 2025 года стало известно, что бельгийский актер фигурирует в деле, которое расследует сеть торговли людьми, в том числе несовершеннолетними. Расследование началось на фоне обвинений 26-летней румынки. Она рассказала, что десять лет назад в Каннах стала жертвой сексуальной эксплуатации со стороны актера. На днях представитель звезды в комментарии People отрицал обвинения, назвав их "абсурдными" и "необоснованными".

Это были не первые обвинения в адрес Ван Дамма. В 2022-м бельгийская прокуратура начала расследование относительно сексуального насилия, которое могло произойти в августе 2021 года в баре в Брюсселе. Тогда 33-летняя женщина заявила о нападении со стороны актера. По ее словам, он предлагал вступить в интимные отношения. Однако сам Жан-Клод тогда отверг эти обвинения.