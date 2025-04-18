Соліст Coldplay заспівав для російського "брата" і пообіцяв дати концерт в РФ (відео)

Під час концерту в Сеулі Кріс Мартін помітив фаната з рожевим волоссям серед натовпу. Після короткої розмови він запитав, звідки той приїхав.

Росіянин показав напис на своєму телефоні, але замість слова "Russia" чи "Russian" було написано з помилкою "Russi". Кріс Мартін заспівав для росіянина (скріншот)

Мартін, не розгубившись, тепло посміхнувся і назвав його "братом". Після цього музикант, не вагаючись, імпровізував пісню, яка одразу привернула увагу публіки:

Ласкаво просимо, мій прекрасний брате!

Я знаю, дістатися сюди було важко.

Одного разу ми зіграємо в Росії,

Хоч вона і далеко.

Нам потрібно тільки, щоб Путін дозволив.

Пісня викликала захоплені вигуки, аплодисменти та сильні емоції серед глядачів. У залі навіть почали скандувати "Росія!" і "Наші!", на що Кріс Мартін відповів усмішкою.

Своєю чергою, фанат із Росії, який став головним героєм цього моменту, не зміг стримати сліз.

На великому екрані сцени з'явилася його розчулена реакція: він плакав, прикривши обличчя руками. Кріс Мартін заспівав для росіянина (скріншот)

Зазначимо, що до цього часу Кріс Мартін не демонстрував прихильності до росіян і не висловлював намірів виступати в Росії. З початку повномасштабного вторгнення він активно підтримував Україну.

Зокрема, влітку 2022 року під час концерту в Брюсселі, він разом зі Святославом Вакарчуком виконали пісню "Обійми".

Мартін вийшов на сцену зі стрічкою синьо-жовтого кольору, зав'язаною на зап'ясті, як знак підтримки України.