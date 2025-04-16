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Режиссер "Один дома" жалеет о камео с Трампом: "Это мое проклятие"

Среда 16 апреля 2025 18:20
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Режиссер "Один дома" жалеет о камео с Трампом: "Это мое проклятие" Режиссер "Один дома" хотел вырезать камео с Трампом (скриншот)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Режиссер "Один дома" Крис Коламбус сожалеет о появлении Дональда Трампа во второй части фильма. Эта сцена стала для него настоящим проклятием, которое преследует сквозь годы.

Почему режиссер не может убрать Трампа из фильма, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью San Francisco Chronicle.

Почему Трамп появился в "Один дома 2"

На момент создания ленты тогда еще магнат недвижимости владел нью-йоркским отелем "Плаза", в котором проходили съемки. Коламбус рассказывал, что в обмен на разрешение снимать в помещении пришлось привлечь будущего президента к эпизодической роли, где он указывает путь юному Кевину.

"Мы заплатили гонорар, но он также сказал: "Единственный способ, которым вы можете использовать "Плазу", - если я буду в фильме". Поэтому мы согласились взять его в фильм", - сказал он Business Insider в 2020 году.

Через три года Дональд Трамп ответил на слова режиссера, обвинив того во лжи. Мол, на его роли настаивали и он принес картине успех.

"Однако теперь, 30 лет спустя, Коламбус (как его настоящее имя?) выступил с заявлением, что я заставил себя сняться в фильме. Ничто не может быть настолько дальше от правды. Эта эпизодическая роль помогла сделать фильм успешным... Просто еще один голливудский парень из прошлого, который ищет быстрого решения проблемы рекламы Трампа для себя!" - писал он в Truth Social.


Что говорит режиссер о появлении Трампа в "Один дома 2"

Коламбус опроверг слова действующего президента США. Он хотел вырезать камео и жалеет, что не сделал этого.

"Спустя годы это стало проклятием. Это стало такой вещью, что я хотел бы, чтобы ее не было. Что происходит в голове этого парня? Он сказал, что я вру. Я не вру. Он сказал, что я умолял его сняться в фильме, но нет такого мира, где бы я умолял не актера сняться в фильме. Но мы отчаянно хотели получить отель "Плаза". Эта сцена стала для меня обузой. Я просто хотел бы, чтобы ее не было", - признался он.

Однако убрать Трампа из "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке" режиссер не может.

"Но если я вырежу Трампа, меня, пожалуй, выгонят из страны. Меня сочтут таким, что не пригоден для жизни в Соединенных Штатах, поэтому мне придется вернуться в Италию или еще куда-то", - саркастически объяснил Крис.

Он родился и вырос в Соединенных Штатах, а также имеет итальянские корни, поэтому таким образом посмеялся над планами нынешней администрации относительно массовых депортаций.

Режиссер &quot;Один дома&quot; жалеет о камео с Трампом: &quot;Это мое проклятие&quot;Крис в компании Маколея Калкина и Кэтрин О'Хара (фото: instagram.com/chriscolumbus)

Напомним, для Коламбуса "Один дома" стал первым успешным хитом, который принес более 475 миллионов долларов. В семейной комедии Маколей Калкин сыграл 10-летнего Кевина Маккалистера, которого родители оставили одного на Рождество. Он вынужден самостоятельно заботиться о себе и отбиваться от грабителей, которые стремятся завладеть чужим имуществом на праздники.

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