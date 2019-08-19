Це не іграшка! Комаровський зробив попередження про популярні препарати

Євген Комаровський (фото: РБК-Україна)

Євген Комаровський дав кілька корисних порад для батьків

Доктор Комаровський попередив про обережне і обдумане використанні ледь не найпопулярніших у світі препаратів - антибіотиків. Іменитий педіатр опублікував відповідну інфографіку на своїй сторінці в Instagram.

Експерт розповів про те, як у бактерій, що викликають небезпечні захворювання, виробляється резистентність, тобто стійкість до тих чи інших антибактеріальних препаратів.

Комаровський порадив правильно використовувати антибіотики (фото: mater.org.au)

За словами Комаровського, серед безлічі бактерій вже є невелика кількість резистентних. І коли антибіотик знищує нестійкі до нього бактерії, резистентні, що залишилися, можуть передавати свою стійкість іншим.

В подальшому стійкі до антибіотика бактерії мають можливість рости й поширюватися.

"Використовуйте антибіотики обережно! Це не іграшка!" - попереджає педіатр.

Комаровський порадив правильно використовувати антибіотики (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Раніше ми писали, що в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун вкотре висловилася про необхідність такої важливої процедури, як вакцинація.

Нагадаємо, нещодавно доктор Комаровський розповів, чим небезпечні для дітей соціальні мережі, та як мінімізувати даний ризик.

До речі, раніше педіатр дав батькам підлітків кілька важливих порад щодо статевого виховання. Комаровський розповів, хто з батьків повинен розмовляти з дитиною на делікатні теми.