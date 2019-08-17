Немає шансів вилікуватися: Комаровський зробив шокуючу заяву

Євген Комаровський (фото: РБК-Україна)

Комаровський дав важливі рекомендації щодо лікування дитини

Доктор Євген Комаровський розповів, що робити в тому випадку, якщо у дитини почалася блювота або пронос. Публікації з докладними рекомендаціями експерт опублікував в соціальній мережі Instagram.

"Якщо пронос і блювота, і ви не в змозі дитину поїти, у вас немає шансів вилікуватися в домашніх умовах. Тому, коли у нас пронос і блювота, ми не обговорюємо тему жарознижуючих", - пише лікар.

Якщо до цього всього додається ще й температура, то необхідно відвезти дитину в стаціонар, оскільки подібне лікується крапельницею. Однак є й деякі нюанси, на яких лікар зупинився з метою докладного пояснення.

"Інше питання в тому, що коли у нас жінка з дитиною з поносом, блювотою і температурою потрапляє в інфекційний стаціонар, то вона звідти не вийде найближчі два тижні. Тому всі намагаються всидіти вдома. В нормальній країні, коли зміниться система надання допомоги, вас за добу прокапають, полегшать стан і виженуть додому. Тому ви будете туди легко їздити", - підсумував Комаровський.

До речі, нещодавно доктор Комаровський розповів про те, як правильно піклуватися про чутливу шкіру немовлят, щоб запобігти пересиханню.

Також ми писали про те, що Євген Комаровський висловився про те, як правильно лікувати такий прояв стафілококової інфекції як фурункул.