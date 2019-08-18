ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Може призвести до онкології: Комаровський застеріг від серйозної небезпеки

STYLERЖиття    18.08.2019 - 11:58
Може призвести до онкології: Комаровський застеріг від серйозної небезпеки
Євген Комаровський (фото: РБК-Україна)

Доктор розповів, до чого може призвести банальна необережність при грі з кішками

Євген Комаровський розповів, до яких наслідків можуть призвести ігри з тваринами, а також поділився важливими рекомендаціями, слідуючи яким можна уникнути купи неприємностей. Про це експерт розповів у соцмережі Instagram.

Перш за все, якщо кішка подряпала або вкусила, слід промити рану з милом. Так ризик зараження стане значно менше. Проте навіть в цьому випадку є небезпека попадання в організм бактерії бартонелла.

"Щоб знизити ризик зараження, добре б застосувати антибактеріальну мазь. Це саме той випадок, коли вона не завадить. Здоровий організм швидко впорається з цією бактерією і сам, але якщо спостерігається імунний дефіцит від народження або особа після тяжкої хвороби, то можливий наступний етап - збільшення найближчих до місця пошкодження лімфовузлів", - застерігає Комаровський.

Може призвести до онкології: Комаровський застеріг від серйозної небезпекиЄвген Комаровський (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

За його словами, між отриманням подряпини і збільшенням лімфовузла може пройти від півтора місяців до півроку. Вузли можуть залишатися збільшеними теж кілька місяців і приходити в норму самі, але, якщо з'являються ознаки запалення, то потрібно лікування антибіотиками.⠀

Крім того, лікар при будь-якому збільшенні лімфовузлів настійно рекомендує відвідати лікаря, оскільки цей симптом може бути ознакою дуже серйозних захворювань, у тому числі онкологічних.

До речі, нещодавно доктор Комаровський розповів про те, як правильно піклуватися про чутливу шкіру немовлят, щоб запобігти її пересихання.

Також ми писали про те, що Євген Комаровський висловився про те, як правильно лікувати такий прояв стафілококової інфекції як фурункул.

Що варто знати про соцмережі? Комаровський зробив важливу заяву Гірше не буде: Комаровський відповів на важливе питання про хворобу дитини
Новини України Євген Комаровський
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся