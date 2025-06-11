Сочный салат с клубникой, который должен приготовить каждый: простой рецепт
Простой рецепт салата с клубникой и сыром (фото: кадр из видео)
Сезон клубники - идеальное время для кулинарных экспериментов. Один из самых интересных способов использовать сочную ягоду - приготовить необычный салат с добавлением сыра.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал повара Андрея Клюса.
Список ингредиентов
Для приготовления вкусного летнего салата понадобятся такие продукты:
- клубника - 100 г
- креветка очищенная - 50 г (или любой вид мяса, рыбы)
- микс салат или руккола - 50 г
- микс орехов - 30 г
- сыр с синей плесенью - 30 г (Лазурь, Дорблю)
- сыр с белой плесенью - 30 г (Камамбер, Бри)
Для соуса:
- мед - 10 г
- белый винный уксус - 5 мл
- оливковое масло - 30 мл
- соль, перец - по вкусу
Легкий способ приготовления
Сначала разогрейте сковородку, добавьте оливковое масло и обжарьте креветки.
После этого нужно приготовить соус: в миску налейте винный уксус, добавьте мед, соль и перец. Все тщательно перемешайте.
Клубнику очистите и вместе с зеленью добавьте к соусу. В конце измельчите орехи, нарежьте сыр и добавьте в миску.
Рецепт салата с клубникой и сыром (фото: кадр из видео)
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