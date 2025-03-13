Соковиті та ароматні: готуємо запечені котлети з секретним інгредієнтом

Часто від улюблених котлет відмовляються, бо смажене та жирне. Але котлети приготувати можна й без сковорідки та смаження на олії. І ні, вони не будуть сухими, бо є секретний інгредієнт, який зробить котлети соковитими, ніжними та найсмачнішими.

Як приготувати соковиті запечені котлети з секретним інгредієнтом, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на рецепт у каналі "Страви, які ви полюбите" у YouTube.

Що вам знадобиться:

Фарш до вашого смаку - 1 кг

Цибуля - 1 шт.

Часник - 2 зубчики

Яйце - 1 шт.

Вода - 2 ст. ложки

Картопля - 300 г

Манна крупа - 2 ст. ложки

Молоко - 2 ст. ложки

Сіль, спеції - до свого смаку

Масло для змазування

Як готувати соковиті запечені котлети

Часник та цибулю потрібно почистити та скласти у чашу блендера. Додайте 2 столових ложки води та подрібніть до однорідної маси.

Очищену картоплю натріть на дрібну тертку та відтисніть сік. У фарш додайте яйце, подрібнені лук та часник, і картоплю. Все добре перемішайте.

У готовий фарш додайте сіль, перець, улюблені спеції до вашого смаку, можна дрібно нарізану зелень і манну крупу - 2 столових ложки. Ретельно вимішайте фарш та дайте йому постояти 10-15 хвилин, щоб манка набухла.

Візьміть форму для запікання, змастіть маслом або олією. Вологими руками починайте формувати котлети та викладайте їх у форму.

Духовку розігрійте до 190-200 градусів. Запікайте котлети 30-35 хвилин. При подачі на стіл можна додати улюблений соус.

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