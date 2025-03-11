Сочные постные котлеты из самых простых продуктов: ничего вкуснее вы еще не ели
Как приготовить вкусные, но постные блюда из самых простых продуктов, которые всегда есть под рукой? Попробуйте котлеты из овсянки и картофеля, которые порадуют вас сочным и нежным вкусом. Такое блюдо разнообразит ваше постное меню и будет очень полезным.
Как готовить котлеты из овсянки и картофеля, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на рецепт на канале "Українська хата" в YouTube.
Что вам понадобится:
- Овсяные хлопья - 200 г
- Картофель - 250 г
- Чеснок - 3 зубчика
- Лук репчатый - 2 шт.
- Соль, специи, черный молотый перец - по своему вкусу
- Масло для жарки
Как готовить котлеты из овсянки и картофеля
Возьмите глубокую посуду, высыпьте туда овсяные хлопья и залейте кипятком так, чтобы вода едва покрывала хлопья. Если у вас овсянка мелкая, быстрого приготовления - оставьте набухать на 10 минут. Если же грубого помола, для варки - оставьте на 30 минут.
Чеснок и лук нужно измельчить на терке или с помощью блендера. Картофель очистить и натереть на крупной терке.
Сложить все в одну посудину, добавить овсянку, соль и любимые специи. Пикантный вкус котлетам придадут куркума или паприка - экспериментируйте!
Всю массу нужно очень хорошо вымешать. Поставьте сковородку на огонь, разогрейте, добавьте масло. Мокрыми руками (чтобы фарш не прилипал к рукам), сформируйте небольшие и плоские котлеты. Жарьте до золотистого оттенка с двух сторон.
Подавать к столу котлеты можно с овощами, гарнирами, салатом и любым соусом по вашему вкусу.
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