Буженина на Пасху: рецепт сочного и ароматного блюда, чтобы все просили добавку
Что на Пасху готовит каждая хозяйка вместе с паской и пасхальными яйцами? Конечно, домашнюю буженину - ароматную, сочную, с хрустящей корочкой. Но чтобы мясо получилось именно таким, нужно знать несколько хитростей.
Как приготовить вкусную и сочную буженину на Пасху, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Что вам понадобится:
- Свиная шея (или ошеек) - 1,5 кг
- Чеснок - 6-8 зубчиков
- Соль - 1,5 ст. ложки
- Черный молотый перец - 1 ч. ложка
- Паприка копченая или обычная - 1 ч. ложка
- Сухие травы (розмарин, тимьян, орегано) - по вашему вкусу
- Горчица - 2 ст. ложки
- Масло - 2 ст. ложки
Как готовить буженину по-домашнему
Подготовка мяса
Помойте кусок мяса, обсушите бумажным полотенцем. Сделайте ножом небольшие надрезы и вставьте в них очищенные зубчики чеснока.
Маринад:
Смешайте соль, перец, паприку, травы, горчицу и масло. Хорошо натрите мясо этой смесью, оберните в пленку или положите в пакет и оставьте мариноваться минимум на 6 часов, а лучше - на ночь.
Запекание:
Разогрейте духовку до 180 градусов
Заверните мясо в фольгу (матовая сторона наружу), положите в форму или на противень.
Запекайте 1,5-2 часа (ориентируйтесь на вес: 1 кг - 1 час).
За 20 минут до конца снимите фольгу, чтобы образовалась румяная корочка.
Важное:
После приготовления дайте мясу "отдохнуть" 15-20 минут, тогда оно будет более сочным.
Советы, чтобы получилось идеально:
- Мясо должно быть комнатной температуры перед запеканием - не кладите прямо из холодильника.
- Копченая паприка добавляет "тот самый" праздничный аромат.
- Если хотите более нежный вкус - замените горчицу на медово-горчичную глазурь.
- Готовите в рукаве? Тоже вкусно, но не будет той корочки - для нее лучше фольга и открытое запекание в конце.