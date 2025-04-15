Буженина на Пасху: рецепт сочного и ароматного блюда, чтобы все просили добавку

Что на Пасху готовит каждая хозяйка вместе с паской и пасхальными яйцами? Конечно, домашнюю буженину - ароматную, сочную, с хрустящей корочкой. Но чтобы мясо получилось именно таким, нужно знать несколько хитростей.

Как приготовить вкусную и сочную буженину на Пасху, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Что вам понадобится:

Свиная шея (или ошеек) - 1,5 кг

Чеснок - 6-8 зубчиков

Соль - 1,5 ст. ложки

Черный молотый перец - 1 ч. ложка

Паприка копченая или обычная - 1 ч. ложка

Сухие травы (розмарин, тимьян, орегано) - по вашему вкусу

Горчица - 2 ст. ложки

Масло - 2 ст. ложки

Как готовить буженину по-домашнему

Подготовка мяса

Помойте кусок мяса, обсушите бумажным полотенцем. Сделайте ножом небольшие надрезы и вставьте в них очищенные зубчики чеснока.

Маринад:

Смешайте соль, перец, паприку, травы, горчицу и масло. Хорошо натрите мясо этой смесью, оберните в пленку или положите в пакет и оставьте мариноваться минимум на 6 часов, а лучше - на ночь.

Запекание:

Разогрейте духовку до 180 градусов

Заверните мясо в фольгу (матовая сторона наружу), положите в форму или на противень.

Запекайте 1,5-2 часа (ориентируйтесь на вес: 1 кг - 1 час).

За 20 минут до конца снимите фольгу, чтобы образовалась румяная корочка.

Важное:

После приготовления дайте мясу "отдохнуть" 15-20 минут, тогда оно будет более сочным.

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