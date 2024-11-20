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Появились фото квартиры Софии Ротару в Москве, от которой она никак не может избавиться

Среда 20 ноября 2024 13:55
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Появились фото квартиры Софии Ротару в Москве, от которой она никак не может избавиться София Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)
Автор: Катерина Собкова

Легендарная певица София Ротару, которая недавно впервые за долгое время показалась в столице Украины, не может продать 3-комнатную квартиру в Москве.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение в Telegram-канале SHOT.

Квартира находится на Зоологической улице, рядом с Московским зоопарком. Ее площадь - 122 квадратных метра. В свое время это жилье украинской певице подарил бывший мэр российской столицы Юрий Лужков.

Появились фото квартиры Софии Ротару в Москве, от которой она никак не может избавитьсяПоявились фото квартиры Софии Ротару в Москве, от которой она никак не может избавиться

Квартира Ротару в Москве (фото: Telegram-канал SHOT)

"Москвичи выстроились в очередь, чтобы посмотреть квартиру Софии Ротару, которую она выставила на продажу. Жилье, подаренное певице экс-мэром Москвы Лужковым, ежедневно смотрят минимум три человека", - сказано в сообщении.

Появились фото квартиры Софии Ротару в Москве, от которой она никак не может избавитьсяПоявились фото квартиры Софии Ротару в Москве, от которой она никак не может избавиться

Квартира Ротару в Москве (фото: Telegram-канал SHOT)

Сейчас стоимость квартиры составляет 65 миллионов рублей. Примечательно, что жилье уже длительное время не могут продать, так как еще месяц назад его стоимость была 70 миллионов.

Появились фото квартиры Софии Ротару в Москве, от которой она никак не может избавиться

Квартира Ротару в Москве (фото: Telegram-канал SHOT)

"Торговаться певица особо не настроена: риелтор Ротару обсуждает скидки неохотно. Возможно, потому, что за последний месяц уже снизили цену на 5 миллионов рублей", - сказано в сообщении.

Появились фото квартиры Софии Ротару в Москве, от которой она никак не может избавиться

Квартира Ротару в Москве (фото: Telegram-канал SHOT)

На фото можно увидеть достаточно просторную квартиру с большим залом и кухней. Также тут есть две спальни и два санузла.

Появились фото квартиры Софии Ротару в Москве, от которой она никак не может избавиться

Появились фото квартиры Софии Ротару в Москве, от которой она никак не может избавиться

Квартира Ротару в Москве (фото: Telegram-канал SHOT)

Что известно о жизни Ротару после начала полномасштабной войны

Отметим, что София Ротару после 24 февраля 2022 года не часто появляется в соцсетях, а тем более на публике. Где живет артистка - тоже не известно.

Она изредка публикует Stories, в которых либо показывает последствия ракетных ударов, либо поздравляет украинцев с праздниками. Время от времени она постит архивные фото со своими близкими.

Последняя публикация в ее блоге датирована 7 августа 2022 года. Тогда артистка приехала в свое родное село Маршинцы Черновицкой области.

Появились фото квартиры Софии Ротару в Москве, от которой она никак не может избавитьсяПоявились фото квартиры Софии Ротару в Москве, от которой она никак не может избавиться

София Ротару (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)

Ранее легенда украинской эстрады Павел Дворский высказался о молчаливой позиции Софии Ротару относительно войны.

Также недавно сестра Софии Ротару впервые за долгое время заговорила о ней.

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