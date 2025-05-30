София Ротару прервала молчание и обратилась к внучке, которая живет за границей

Легендарная украинская певица София Ротару впервые за долгое время вышла на связь со своими подписчиками.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на страницу в Instagram исполнительницы.

Дело в том, что сегодня ее внучке Соне Евдокименко исполняется 24 года. В связи с этим артистка вышла в Stories.

Она опубликовала черно-белое фото внучки и написала лаконичное поздравление.

"С днем рождения", - отметила певица.

София Ротару поздравила внучку с днем рождения (скриншот)

В свою очередь именница тоже выставила Stories и показала, как проходит ее день рождения. На коротком видео можно увидеть, что девушке уже подарили три роскошных букета и воздушные шарики.

Внучке Софии Ротару исполнилось 24 года (скриншот)

Что известно о внучке Ротару

Соня Евдокименко давно живет за границей, где строит карьеру модели. Несколько лет назад она переехала в США, где снимает роскошные апартаменты и получает образование в области искусства.

С 2020 года она встречалась со старшим на 13 лет IT-предпринимателем Денисом Ждановым. Однако в 2023 году эти отношения закончились.

В прошлом году она показала фото с новым бойфрендом, однако девушка не стала раскрывать о нем какие-либо подробности.

Соня Евдокименко (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

Где живет во время войны София Ротару

Отметим, что после начала полномасштабного вторжение РФ легендарная артистка не появляется на публике и редко комментирует события, происходящие в Украине. Где именно она находится, не известно.

К слову, в марте 2022 года стало известно, что сын и внук Ротару предприняли попытку сбежать из Украины. Руслан Евдокименко, его сын Анатолий и еще семеро мужчин пытались укрыться от мобилизации. Они решили переправиться из Украины в Молдову на лодке, но были задержаны.

Спустя несколько месяцев ее внук все же смог выехать из Украины. 30-летний Анатолий живет в Европе и занимается творчеством.

Только осенью 2024 года Ротару показала новое фото из Киева.